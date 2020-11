El exótico destino de un ex del Betis que se ofreció para volver

Se ofreció para volver a Heliópolis y, tras quedar libre este verano en el Athletic, era una buena oportunidad de reforzar a coste cero el eje de la medular. Sin embargo, Beñat Etxebarria (33) no sólo no fichó por los verdiblancos, sino que se quedó sin destino cuando cerraron los principales mercados en Europa el pasado 5 de octubre, por lo que escuchó ofertas de otras Ligas exóticas... hasta decidirse por probar fortuna en Australia, donde ya jugaron ex béticos como Cejudo y Xavi Torres, así como el mítico Del Piero y otros viejos conocidos de LaLiga, como Diego Castro u Oriol Riera. Ahora, le toca el turno al de Igorre.



Beñat se ha convertido en el fichaje estrella del recién ascendido McArthur FC, que ha echado el resto en la que será su primera campaña en la elite del gigante de Oceanía. A falta de confirmación, el pivote ha firmado en principio por una campaña, tras la que ambas partes evaluarán su satisfacción para prolongar una aventura que se hizo oficial este viernes, pero que no tendrá materialización física, según indican en un comunicado los 'Bulls', hasta que el vasco pase el periodo de cuarentena de 14 días marcado por las autoridades sanitarias australianas por mor de la pandemia. A tiempo, de todas formas, de ejercitarse en solitario y luego con sus compañeros para estar en el arranque de temporada, previsto para el 27 de diciembre en la A-League.





For those wondering how to pronounce the name of new @mfcbulls signing Beñat Etxebarria ????



('Benyat - Et-chay-ba-reeya')



But Beñat will do...and this is what he's capable of!#ALeague #RunWithTheHerd @FOXFOOTBALL @FOXSportsNews pic.twitter.com/GVTtBB8FJ1