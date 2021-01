Sanabria: un negocio redondo para el Betis, pero ¿suficiente?

Si no hay contingencias de última hora, que nadie espera, la segunda etapa de Tonny Sanabria en el Betis toca ya a su fin. Los verdiblancos y el Torino han alcanzado un principio de acuerdo que está solamente a falta de que el delantero paraguayo pase reconocimiento y estampe su firma hasta 2025 con la entidad 'granata', lo que debería ocurrir en lo que resta de semana. A tiempo, ya que la ventana invernal de transferencias no se cierra hasta el próximo lunes 1 de febrero a las 23:59 horas. Y será, a priori, el único movimiento heliopolitano en este mercado, pues no se esperan más salidas, ni siquiera cesiones o rescisiones, y tampoco llegadas, más allá de la promoción de Luis Martínez o Geovanni desde el filial, que se está estudiando.

En realidad, Pellegrini no la ve urgente de no salir uno de los centrales (Sidnei maneja propuestas, que, de momento, no le convencen demasiado), si bien el Betis Deportivo tiene todas sus fichas ocupadas y necesita igualmente liberar alguna para Unai Rementería y algún otro, por lo que dará una baja también previsiblemente. En los grandes, de no concretarse sobre la bocina la baja de Dani Martín o la cesión o venta de los que están en el escaparate (Sidnei, Juanmi, Carvalho), se apostará por la continuidad de los que están, con el dorsal 19 abierto a las citadas subidas desde Los Bermejales.

Sanabria, que curiosamente comparte agencia de representación con los dos máximos responsables técnicos del Torino (director deportivo y entrenador, un Davide Nicola que ya lo tuvo y le sacó un buen rendimiento en el Genoa), regresará a la Serie A con 24 años en lo que representa un negocio redondo para el Betis, que recupera lo invertido en el verano de 2016 y que, incluso, obtendrá una plusvalía, aparte del rendimiento (irregular) del delantero en Heliópolis. De esta forma, los verdiblancos pagaron hace cuatro años y medio 7,5 millones a la Roma por la mitad de su pase, haciéndose con el restante 50% de sus derechos dentro de la gestión para el traspaso de Pau López.

Por tanto, el Betis pagó a todos los efectos esos 7,5 kilos por el guaraní, que llegó cobrando dos millones de euros brutos (más incentivos) y vio cómo se le mejoraban los emolumentos cuando renovó a principios de 2019 para irse cedido al Genoa. Un club que, por cierto, aparte de hacerse cargo de su ficha, abonó 550.000 euros por el préstamo de 18 meses. Un ahorro global ese año y medio, por tanto, que ascendió a unos dos kilos netos. Allí no prosperó la opción de compra de 18 millones, que se convertía en obligación según el número de goles anotados, pero no llegó al tope fijado.

Ahora, el Torino desembolsará 7 millones de euros y otros tres en bonus por el 90% del pase del artillero suramericano, que ya consiguió su pasaporte español y, por tanto, actuará en Italia como comunitario (un plus para apostar por su fichaje), con lo que el Betis se reserva aún un porcentaje de una futura venta tras haber recuperado de largo lo que pagó, ahorrándose los 1,4-1,5 netos que cobra. Estrictamente hablando, podría utilizar el 25% de lo amortizado (algo más de dos millones) para reforzarse ahora, pero prefiere dejarlo para reajustar un tope salarial sobrepasado, como otros muchos clubes, por la inclusión en el balance del retorno de los espectadores a los estadios.

Según se filtró, el desfase supera los 15 millones de euros, por lo que el Betis necesitará, al menos, enjugar otros seis de aquí al 30 de junio para cuadrar sus números. Este giro puede llegar con alguna otra venta o con otro 'artificio' financiero en el que ya se trabaja desde hace tiempo en la planta noble del Benito Villamarín. No parece que acudir a los fondos de inversión vaya a ser la solución, aunque hay otras vías. Ya están contabilizados los 9 millones que el Barcelona le adeuda por Junior Firpo, más los 9 que deberá ingresar por la marcha al Camp Nou de Emerson.