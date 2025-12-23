Divock Origi rescinde su contrato tras un rendimiento pobre en el Milan y queda libre

La etapa de Divock Origi en el AC Milan llega a su fin de manera silenciosa, cerrando un ciclo marcado por la falta de continuidad y un rendimiento muy por debajo de las expectativas

El AC Milan comienza a mover fichas importantes de cara a la segunda parte de la temporada. Con el objetivo de fortalecer su delantera y mantener su candidatura firme al Scudetto, el club rossonero ya trabaja en ajustes profundos dentro de su plantilla. Uno de los nombres que marcará esta nueva etapa es el de Niclas Füllkrug, delantero alemán que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto lombardo.

La llegada de Füllkrug supondrá una alternativa ofensiva de peso para el técnico Massimiliano Allegri, quien busca mayor presencia en el área y soluciones inmediatas de gol. Aunque aún falta el anuncio oficial, el fichaje está prácticamente cerrado y representa un paso clave en la planificación deportiva del club.

El adiós definitivo de Divock Origi

Mientras se prepara la llegada de nuevos refuerzos, el Milan también cierra capítulos que no dejaron buenos recuerdos. Uno de ellos es el de Divock Origi, quien ha rescindido oficialmente su contrato con la entidad italiana. El delantero belga, de 30 años, pone fin a una etapa marcada por la irregularidad, la falta de continuidad y un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Origi no disputaba un partido oficial con el Milan desde mayo de 2023. En la temporada 2022-23 acumuló 27 encuentros en Serie A, la mayoría como suplente, y apenas logró dos goles en el campeonato doméstico, sin aportar anotaciones en la Champions League. Un balance insuficiente para un jugador que llegó con altas expectativas tras su exitoso paso por el Liverpool.

Un contrato costoso y sin retorno deportivo

El belga firmó en 2022 un contrato hasta 2026, con un salario superior a los 300.000 euros mensuales, convirtiéndose en una apuesta fuerte que nunca terminó de funcionar. Tras perder protagonismo bajo las órdenes de Stefano Pioli, fue cedido al Nottingham Forest, aunque su situación no mejoró significativamente.

Posteriormente, Origi rechazó nuevas cesiones y traspasos, incluyendo una opción avanzada hacia el fútbol turco. Esta negativa llevó a una ruptura total con el club: dejó de entrenar en Milanello y pasó a trabajar de manera individual, repartiendo su tiempo entre Roma y Florencia, obligado a permanecer en Italia por cuestiones fiscales.

Un capítulo que contrasta con su pasado glorioso

La salida de Origi representa el cierre de uno de los fichajes más decepcionantes del Milan en los últimos años. Nada queda de aquel delantero decisivo que marcó goles históricos con el Liverpool, como el tanto ante el Barcelona en las semifinales de la Champions 2018-19 o el gol en la final frente al Tottenham.

Con su marcha, ya no permanece en el club ninguno de los refuerzos que llegaron tras el último Scudetto: Vranckx, Dest, Thiaw, De Ketelaere y Origi han abandonado San Siro, evidenciando un cambio de ciclo.

Más movimientos en el horizonte: Kostic se acerca

Pero el mercado no se detiene en Milán. Además de Füllkrug, la directiva trabaja en otras incorporaciones. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el Milan ya habría alcanzado un acuerdo en términos personales con Andrej Kostic, extremo que podría aportar profundidad, experiencia y versatilidad al ataque rossonero.

El club lombardo quiere cerrar cuanto antes estas operaciones para consolidar una plantilla competitiva, equilibrada y con ambición clara: volver a reinar en Italia y competir al máximo nivel en Europa.