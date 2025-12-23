El Girona espera a Echeverri pese a las dudas del jugador y su deseo de volver a River

La llegada de Claudio Echeverri al Girona es cuestión de tiempo dentro de los planes del City Football Group, aunque el futbolista argentino no termina de convencerse con el destino y mantiene vivo su anhelo de regresar a River Plate, una opción que el Manchester City descarta por completo

La operación para que Claudio Echeverri vista la camiseta del Girona avanza según el guion marcado desde las oficinas del City Football Group. El centrocampista argentino ya ha roto su cesión con el Bayer Leverkusen y, una vez se abra oficialmente el mercado, regresará de forma momentánea al Manchester City antes de ser cedido al conjunto catalán, que aparece como el destino prioritario para continuar su desarrollo en Europa.

Sin embargo, el principal escollo no está en los despachos, sino en la voluntad del propio futbolista. Echeverri nunca ha visto con especial agrado la opción de recalar en Montilivi y así lo dejó claro ya el pasado verano, cuando rechazó la posibilidad pese al interés insistente de Quique Cárcel. Entonces, el jugador priorizó disputar competición europea y acabó firmando su cesión por el Bayer Leverkusen, donde su protagonismo ha sido muy limitado.

Un paso atrás en Alemania y la necesidad de minutos

La experiencia en la Bundesliga no ha resultado como se esperaba desde el entorno del Manchester City. Echeverri ha contado con escasa participación en la liga alemana y algo más de presencia en la Champions League, pero sin lograr asentarse como una pieza importante en los planes del conjunto germano. A sus 19 años, el argentino necesita continuidad y minutos, algo que el Girona considera que puede ofrecerle de manera inmediata en LaLiga.

Desde el City, la lectura es clara: romper la cesión y buscar un contexto competitivo que le permita crecer sin salir del ecosistema del grupo. En ese escenario, el club gerundense encaja a la perfección. No obstante, el jugador sigue sin ver con buenos ojos el proyecto, una postura que se ha reforzado con las recientes declaraciones de su agente en medios argentinos.

El deseo de volver a River y el veto del Manchester City

El representante de Echeverri ha sido contundente al explicar cuál es la preferencia del futbolista. Claudio desea regresar a River Plate, el club donde se formó y con el que mantiene un fuerte vínculo emocional. Sin embargo, esa opción no entra en los planes del Manchester City, que quiere que el jugador continúe su evolución en el fútbol europeo.

“Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Vamos a definir qué será de su futuro, pero te anticipo que será en Europa”, explicó su agente, dejando claro que el regreso a Sudamérica solo sería viable si el club inglés cambiara de postura, algo que no parece probable.

Estas palabras no han sentado especialmente bien en Girona, donde son conscientes de que, pese a las dudas del futbolista, Montilivi es el destino más avanzado a día de hoy dentro de la estrategia del City Football Group.

Girona, opción prioritaria… pero no única

Aunque el Girona es la alternativa más concreta, el entorno de Echeverri ha dejado entreabierta la puerta a otros destinos dentro de LaLiga. De esta forma, el Villarreal CF aparece como una posibilidad secundaria, aunque por ahora sin el grado de avance que presenta la opción catalana.

Con el mercado de invierno a punto de abrirse, el futuro inmediato de Claudio Echeverri se resolverá en las próximas semanas. Todo apunta a que seguirá en Europa y que el Girona será su próximo equipo, aunque el reto del club de Montilivi será convencer a un talento que llega más por planificación estratégica que por convicción personal.