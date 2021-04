Dos supuestas oportunidades de mercado que vigilaría el Betis

Conocidas las limitaciones económicas que volverán a presidir la próxima ventana de transferencias, tanto para el Betis como para la mayoría de clubes (incluso varios de los que se aferraron a la moribunda Superliga como tabla de salvación contra el coronavirus), no cesan de ser vinculados futbolistas que terminan contrato, están ya libres o se encuentran a disgusto en sus actuales equipos, con los que no piensan renovar. Las que se conocen como oportunidades de mercado, 'gangas' que no aparecen únicamente cerca del 'deadline', sino también con antelación, y que hay que saber detectar, convencer y reclutar, pues la competencia es feroz.

Un maestro de estos movimientos era Lorenzo Serra Ferrer, que se ganó para la causa, junto a Haro y Catalán, a 'chollos' como Pau López, Joel, Canales, Inui o Lo Celso, gran parte de los cuales dejaron pingües plusvalías en las arcas heliopolitanas. Por otras razones más condicionantes, pero con idéntica habilidad para moverse en el proceloso mundo de la intermediación deportiva, Antonio Cordón logró traer sin coste el verano pasado a Bravo, Miranda, Montoya y Víctor Ruiz (un 75% de ellos, titulares ahora mismo), al tiempo que planea repetir jugada con Rui Silva, un portero con mucho tirón por ser agente libre en cuestión de poco más de dos meses.

Y deberán llegar todavía refuerzos en todas las líneas al menor coste posible: laterales, centrales, extremos, delanteros, medios de contención y creativos... En este contexto, las webs supuestamente especializada (han aflorado muchas que viven del bulo y del clickbait sin fundamento) elaboran informaciones que explican presuntas negociaciones, avances en diálogos y hasta viajes programados de futuribles del Betis, aunque la realidad suele distar bastante de la ensoñación (mejor o peor vestida) que se divulga de manera viral entre aficionados y profesionales.

Dos de los nombres que han sido relacionados con el conjunto de Pellegrini esta semana son los de Eric Bailly (27) y Alex Teixeira (31). El primero, central costamarfileño de 1,87 y pasado en LaLiga (Espanyol y Villarreal), vendría a sustituir a Mandi y, posiblemente, Víctor Ruiz, al no querer ampliar su vinculación con el Manchester United y obligar al conjunto inglés a venderlo en la ventana estival (termina en 2022, por lo que sería libre para negociar y comprometerse con cualquiera desde enero próximo) para recuperar parte de lo invertido hace un lustro: la friolera de 38 kilos. La información defiende que el trato con los hispalenses se cerraría en torno a los 13 millones, una cifra inviable en Heliópolis, incluso con una gran venta de por medio, que se usaría para saldar cuentas más que para reinvertirlo.

Encima, Bailly cobra algo menos de 5 millones de euros anuales, un caché bastante superior al tope salarial en el Betis, que representa Fekir (3,5 limpios), y que el zaguero africano querría conservar, obviamente, en su nuevo destino. Todavía cobraba más en China Alex Teixeira, por el que el Jiangsu Suning pagó 50 millones al Shakhtar Donetsk en 2016, a los que sumaba 12,4 de emolumentos. Aunque, en su deseo de acabar la carrera en la Premier, el atacante brasileño se redujera la ficha, nunca estaría cerca de lo que puedan pagar los verdiblancos. En realidad, nadie en España salvo Madrid, Barça y Atlético... en sus buenos tiempos.