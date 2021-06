¿El último guiño de Ceballos al Betis y a los incrédulos?

La noticia de que el Real Madrid no ofrecerá la renovación ni volverá a ceder a Dani Ceballos, con contrato hasta 2023, poniéndolo en venta a un precio de 30 millones de euros para recaudar fondos con el fin de fichar a Mbappé y/o Koundé, ha disparado de nuevo los rumores que vinculan al utrerano con el Real Betis, el equipo de su vida, aunque la realidad es que en Heliópolis no se ha movido ficha por el mediocentro, "fuera de la realidad económica" verdiblanca, según Antonio Cordón. Bien es cierto que los verdiblancos no pueden afrontar un traspaso de esta magnitud, ni siquiera cinco veces menos, aunque, en este caso, el sueldo del jugador no sería el mayor de los problemas.

La versión oficial es que no hay nada por Ceballos ni lo va a haber, como tampoco sería factible traer a Bellerín (que cobra seis kilos) a menos que el Arsenal, que prioriza venderlo igualmente, comparta la ficha, pero ESTADIO Deportivo ha podido saber que, incluso tras la contratación de Sabaly, el Betis no tira la toalla por el lateral catalán, habida cuenta de que espera vender a Álex Moreno (el Galatasaray echa cuenta para llevárselo) y cuenta con la polivalencia de los dos efectivos que tiene en la derecha. Por esta misma regla de tres, no sería descartable ni mucho menos que el todavía merengue sea un as bajo la manga dependiendo de cómo evolucione el verano.

Mientras tanto, muchos internautas han querido ver en los últimos mensajes de Dani un nuevo guiño al Betis y a los escépticos sobre su retorno. De esta forma, el centrocampista declaró estar "preparado/ready", texto que acompañó con el ya habitual corazón verde que acompaña muchas de sus publicaciones, pues el de Utrera nunca ha ocultado el amor por los colores verdiblancos. Bien es cierto que el rojigualda se incorpora al tuit en cuestión, que hace referencia más bien a su recién estrenada página web oficial y a una marca personal que Ceballos está promocionando, aunque la verdad es que las especulaciones y los rumores se han multiplicado en las redes sociales.