El Galatasaray toma una decisión sobre Álex Moreno y Dervisoglu

Los caminos del Galatasaray y el Real Betis se han cruzado varias veces en lo poco que va de verano. En primer lugar, los estambulitas son los mayores interesados a día de hoy en llevarse a Álex Moreno, que cambio hace poco de agente para que el carismático Pini Zahavi le buscara acomodo en otras Ligas. Olympique de Marsella y Nápoles sonaron como rimbombantes destinos para el catalán, aunque el deseo verdiblanco de recuperar, al menos, la inversión realizada (en torno a 7,5 millones de euros) frenó los contactos, muy lejos ya de aquellos 'cantos de sirena' desde la Premier y la Bundesliga, previos a la pandemia, que hablaban de ofertas de dos dígitos por él.

A la sombra de Miranda la segunda parte de la temporada 20/21 en Heliópolis, la adquisición del olivarense invitaba a salir al ex rayista, que ha recibido con agrado la llamada del histórico club turco. Allí le doblan el sueldo, pero, como es habitual en la Süperlig, son reacios a pagar traspaso, al menos así de primeras. El Betis descartó la petición de préstamo, pero el 'Galata' ha decidido en la última reunión de su comisión deportiva apostar un poco más fuerte por el carrilero zurdo. Y es que el rendimiento del uruguayo Saracchi, cedido por el Leipzig, fue irregular, por lo que buscan otro efectivo. La idea es proponer un préstamo remunerado con una opción de compra generosa, aunque Cordón apretará para que sea obligación en función de ciertos parámetros de rendimiento.

Todo debe resolverse, para bien o para mal, en las próximas semanas, pues en la capital otomana tienen preparada una alternativa exótica por si no llegaran a un pacto con el Betis. Se trata de George Bello (19), nigeriano con pasaporte estadounidense que milita en el Atlanta United y tiene contrato sólo hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que saldría a un precio más asequible a priori que Álex Moreno. Para los intereses verdiblancos, el alivio en ficha que propiciaría la marcha en esas condiciones del ex del Mallorca tampoco supondría mucho, por lo que no se descarta apretar un poco a la espera de que lleguen mejores propuestas.

Por otro lado, el Galatasaray también apostará por un objetivo bético, el delantero Halil Dervisoglu, que ha sido monitorizado por Cordón y otros muchos clubes europeos. El deseo del jugador, propiedad del Brentford inglés, es quedarse en Estambul, la tierra de sus padres, pese a que él nació y se crio en los Países Bajos. Los turcos ofrecerán un millón de euros al club británico por el préstamo con opción de compra del joven artillero, que ha disputado con Turquía la Eurocopa y que promete mucho.