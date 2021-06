El director deportivo del Rennes habla sobre su reencuentro con Fekir y Gonalons

La ecuación cuadraba a la perfección. Florian Maurice lo fue todo en el Olympique Lionnais: delantero, jefe de scouting, secretario técnico... Su aterrizaje en el Stade Rennais el verano previo al debut en Champions League invitaba a la ilusión, aunque la crisis heredada de la pandemia, la ascensión del Lille y la disputa de tres exigentes competiciones pasaron factura a los bretones, que, no obstante, disputarán la recién nacida Conference League. Y, en el banquillo, otro ex del OL, Bruno Genesio, por lo que era lógico que se hablara de un reencuentro con dos de sus pupilos hace unos años en el caduco Gerland: Nabil Fekir y Maxime Gonalons.

El primero ha completado una campaña irregular en el Real Betis, con final feliz en lo colectivo (clasificación directa para la Fase de Grupos de la UEL) y no tanto en lo personal (pese a grandes y decisivos goles, se quedó fuera de la Euro), al tiempo que el segundo fue un pilar del Granada CF, que paseó su nombre por el Viejo Continente y acarició un nuevo éxito vía Liga. Tanto es así que el nuevo míster nazarí, Robert Moreno, sustituto de un Diego Martínez que se va tras una exitosa etapa, ha dialogado con él (en francés, he ahí la curiosidad) para convencerle de que continúe enrolado en el proyecto blanquirrojo para la 21/22.

La tentación de volver a casa, especialmente para el mediocentro (32 años), es fuerte, aunque restaba por saber cuánto de verdad hay en el presunto interés del Rennes, cifrado por algunos medios en ofertas reseñables por el atacante, con una cláusula de 90 millones de euros, y el centrocampista de cierre, ambos con contrato hasta 2023. Y parece que los aficionados béticos y granadinistas pueden estar tranquilos, a tenor al menos de las declaraciones de Maurice durante su entrevista con 'Ouest-France': "Los conozco, claro, pero se trata también de un rumor. Soy un antiguo lionés, así que se trata, forzosamente, de futbolistas que he tratado de cerca, pero no tengo la intención de traer de vuelta a todos los ex jugadores del OL que he podido conocer en mi carrera".