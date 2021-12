El Chelsea vuelve a la carga por Koundé

Fue, sin lugar a dudas, el 'culebrón' del verano en Nervión, de tal manera que sorprendió sobremanera que Jules Koundé no acabara en el Chelsea. Incluso, la ausencia del francés en la convocatoria del Elche-Sevilla, facilitada por el propio club blanquirrojo a las puertas de un parón de selecciones para que no estuviera con la cabeza en otro sitio, invitaba a pensar en un desenlace favorable para los intereses 'blue' y 'bleu', pero, finalmente, no se alcanzó un acuerdo para el traspaso y el central continuó en la disciplina del Ramón Sánchez-Pizjuán, cada vez más cercano al nivel que ha impresionado a propios y extraños desde su aterrizaje en el julio de 2019.

Hace un trimestre largo, los londinenses no pasaron de los 50 millones de euros, reclamando sus homólogos hispalenses, especialmente en la recta final de la ventana estival, los 80 que marca su cláusula de rescisión, aunque Tuchel, míster del vigente campeón de la Champions League, continúa con el galo entre ceja y ceja. Tanto que, según avanza ESPN, los del Norte de Londres han vuelto a la carga por Koundé, decididos a acometer de una vez por todas su contratación, como mínimo, hasta 2025. Y no se descarta un movimiento invernal, habida cuenta de las carencias defensivas de un Chelsea que no consigue renovar a los zagueros que terminan contrato el próximo verano: Rüdiger, Thiago Silva, Christensen, Azpilicueta... El situación se antoja más propicia en el arranque de la 22/23, aunque todo podría precipitarse.

Siempre y cuando el Chelsea pague su libertad, se entiende, aunque la misma fuente revela que el Sevilla estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones, con Monchi rastreando media Europa en busca de un sustituto de nivel que, además, tenga opciones de revalorización en el futuro. En enero, no se vislumbran posibilidades fuera de la clásula, especialmente por los nervionenses sólo cuentan con Koundé, Diego Carlos (a punto de ampliar su vinculación) y Rekik, con Gudelj como apagafuegos, por lo que tendría que tener un recambio preparado. Entre los que más gusta está el neerlandés del Lille Botman, en quien también piensa el cuadro londinense como alternativa al francés, al igual que otro rival sevillista en la Fase de Grupos de la Champions: Lacroix (Wolfsburgo).

En cualquier caso, ESPN da por hecha la reapertura del diálogo entre británicos y sevillanos por un Koundé que ya verbalizó lo mucho que le costó asumir que no sería 'blue' en la 22/23 y que, aunque ha recibido el 'indulto' de su afición y su cariño de vuelta, podría ver cumplido su sueño (deportivo y económico) más pronto que tarde. Las espadas están en todo lo alto y las alertas, de nuevo, encendidas en el Sánchez-Pizjuán.