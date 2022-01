El detector de talentos 'congelados' del Sevilla FC no se queda sólo en Martial

Monchi es un consumado especialista en captar no sólo el talento desconocido, el que todavía no ha explotado en la elite del fútbol mundial, sino también el que está 'congelado'. El primero cada vez es más complicado de reclutar debido a la competencia y a la ardua labor de 'scouting' de los clubes más poderosos del orbe balompédico, que ya captan a las figuras cuando no son siquiera mayores de edad, convenciendo a sus clubes y a sus progenitores con ofertas mareantes, imposibles de rechazar. Es muy difícil que alguien no se nuble con los euros o dólares (petrodólares, en muchos casos) procedentes de la Serie A o la Premier, mirando más por su porvenir deportivo que por su bolsillo.

Aún restan caladeros en los que el alto ejecutivo isleño se mueve como pez en el agua, como la Ligue 1. De ahí supo captar a varios de cada apartado referido. Alguna vez se estrelló, como con Rony Lopes, pero se puede hacer de oro si quiere con on Koundé por el que se rechazaron 55 kilos el pasado verano y que fichó por unos 25 del Girondins. De nuevo, deberá espantar a los 'moscones' por Diego Carlos (que le costó 15) y seguramente muy pronto de nuevo por Ocampos (contratado por otros tantos), los dos últimos a punto de renovar y con cláusulas prohibitivas... por el momento. El siguiente que desea en su lista de 'milagros' el director general deportivo del Sevilla FC es Anthony Martial, por el que el Manchester United pagó 60 kilos en 2015 al Mónaco.

Con mucha competencia, el club blanquirrojo cuenta con el compromiso verbal del atacante francés, si bien no cesan ahí sus movimientos en el mercado, ya que En-Nesyri y Munir se marchan (junto al meta Bono) un mes ahora a la Copa de África, mientras que Lamela y Suso están lesionados de larga duración, por lo que urge reforzar la vanguardia para seguir aspirando a todo en LaLiga (donde los nervionenses son segundos, a cinco puntos de un Real Madrid con una jornada más), la Copa del Rey (este Día de Reyes se juega el pase a octavos de final ante el Zaragoza) y la Europa League (con una eliminatoria en febrero ante el Dinamo de Zagreb para avanzar hacia la misma ronda). Por eso, según informan desde Suecia e Italia, Monchi habría puesto sus ojos en otro 'crack' que está, digámoslo así, dormido. Y tampoco se trata de Januzaj, que podría salir ahora de la Real Sociedad para no irse libre en verano.

Se trata de Dejan Kulusevski, extremo y mediapunta de 21 años propiedad de la Juventus, donde no ha conseguido hacerse un sitio desde su aterrizaje hace ahora dos años justos. Entonces, la 'Vecchia Signora' abonó 35 millones de euros al Atalanta por el internacional sueco, que conserva un valor de mercado (según la página especializada 'Transfermarkt') muy similar (30). Realmente, lo que hicieron los 'bianconeri' fue interrumpir su préstamo al Parma de los de Bérgamo para comprarlo y volverlo a dejar allí cedido. En el último curso y medio, anotó ocho goles y brindó diez asistencias, pero Allegri prefiere dejarle ir, lo que ha despertado el interés de importantes equipos de Europa.

Entre ellos, el Sevilla, que, según el periodista de 'Calciomercato.com' Daniele Longo, habría sondeado a la Juve por la cesión con opción de compra de Kulusevski para este mismo mercado invernal, aunque los italianos quieren un traspaso que les permita recuperar la inversión realizada en su día, a lo que sí estarían dispuestos a llegar, al parecer, Tottenham y Arsenal. El Genoa se habría sumado en las últimas horas a la puja por el nórdico, con pasaporte también de Macedonia del Norte, aunque bajo la fórmula del préstamo. Habrá que conciliar en las próximas horas los intereses de todas las partes, aunque el atacante tendrá mucho que decir en su próximo paso.