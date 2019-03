La 'Champions' o la vida

A poco más de 24 horas de enfrentarse al Bayern de Múnich en Alemania, una idea ronda en la cabeza de los aficionados de Anfield y de los propios jugadores 'Reds'; seguir vivos en la Liga de Campeones o centrar todos los esfuerzos en la Premier League, título que escapa al Liverpool desde hace 30 años. Los ingleses son los actuales subcampeones de la competición europea y su estatus como cinco veces campeón del trofeo no parece ofrecer ningún indicio de que vayan a tirar la máxima competición continental.



A priori, no. Es obvio que el Liverpool no va a salir a perder contra el Bayern de Múnich. Ya este fin de semana Jürgen Klopp rotó a piezas clave en el medio como Jordan Henderson, retiró antes del final a Georginio Wijnaldum y, por precaución, sacó del campo a Trent Alexander-Arnold, cuya participación está en duda por un problema muscular. Sin embargo, el tridente de arriba, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, fue inamovible desde el inicio del encuentro ante el Burnley hasta el pitido final. Klopp no puede rotar, porque el técnico alemán se juega el título en cada partido.



Desperdiciada la ventaja de siete puntos con la que contaban los 'Reds', el Manchester City les ha arrebatado la condición de líderes y les ha puesto contra las cuerdas. A falta de ocho jornadas para el cierre de temporada, cualquier error del club de Anfield les puede condenar a vivir una repetición de lo ocurrido en la campaña 2013/2014, la del famoso resbalón de Steven Gerrard y el gol de Demba Ba.



Los ecos de los posibles beneficios de una eliminación este miércoles ya resuenan en Merseyside y el primero en ponerle voz ha sido el egipcio Salah. "Voy a ser sincero, la competición más prestigiosa para mí es la Liga de Campeones, pero el sueño de toda la ciudad y del club es la liga. Estaré feliz de sacrificar mi sueño por el suyo, pero sería genial ganar las dos y es lo que intentaremos", explicó Salah. Como jugador no puede despreciar públicamente una competición de tal entidad como la 'Champions', pero en sus palabras se apreció esa sensación de que si hay que elegir una, la Premier es prioritaria.



Y es que mientras que el City tiene prácticamente asegurada su presencia en cuartos de final y sigue aún vivo en la FA Cup (Copa de Inglaterra), al Liverpool solo le quedan dos balas y un calendario menos descargado. Los 'Reds' visitarán en las próximas jornadas a Fulham, Southampton, Cardiff City y Newcastle United, mientras que recibirán en Anfield a Tottenham Hotspur, Chelsea, Huddersfield Town y Wolverhampton Wanderers.



Todo indica que, para optar al título, tendrán que ganarlo todo o casi todo. El año pasado, con el foco puesto en la final de Kiev que cedieron ante el Real Madrid, el Liverpool perdió dos de sus últimos nueve partidos, empatando, además, tres encuentros. En total, 15 puntos de 24 posibles; un botín que puede no ser suficiente esta campaña.



La plantilla, más compacta, experimentada y profunda, incita a pensar que pueden seguir vivos en Europa e Inglaterra; la cabeza, que ceder en Múnich, a la larga, puede ser una victoria. Se mide la ambición con la cautela. En Liverpool ya preguntan aquello de la 'Champions' o la vida.