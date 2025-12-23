River Plate estudia la llegada de Mario Balotelli como agente libre

Mario Balotelli podría relanzar su carrera en el River Plate, con Marcelo Gallardo evaluando la viabilidad de incorporar al experimentado delantero italiano

El delantero italiano Mario Balotelli, de 35 años, se ha colocado nuevamente en el mercado internacional, con River Plate como posible destino. Cinco años después de un primer acercamiento fallido, el atacante, ahora agente libre tras su paso por el Genoa, podría protagonizar una operación mediática y de alto riesgo en el fútbol argentino.

Balotelli busca relanzar su carrera lejos de Europa, donde los últimos años no han sido fáciles, y la opción de jugar en Argentina abre un debate sobre su adaptación al exigente fútbol sudamericano y a un vestuario con alta presión diaria.

Gallardo mide la motivación de SuperMario

Desde Buenos Aires, Marcelo Gallardo ha retomado el contacto con el entorno de Balotelli para evaluar su disposición a asumir la intensidad y jerarquías del vestuario millonario. Para el técnico, no basta con el talento: el delantero debe mostrar hambre competitiva y capacidad de adaptación al ritmo del fútbol argentino.

"Antes de avanzar, queremos escuchar a Mario, medir su motivación y comprobar si puede rendir en nuestro contexto. Ha sido un jugador destacado, pero el éxito aquí depende de su compromiso", afirmó Gallardo.

Una oportunidad de mercado

Según Tuttosport, Balotelli sigue sin equipo tras su etapa en el Genoa, donde su rendimiento fue irregular. Actualmente se entrena en Brescia, consciente de que las opciones en Italia son limitadas. Para River, su contratación representaría una apuesta estratégica: un futbolista con experiencia europea, capacidad goleadora y efecto mediático inmediato.

El hecho de que sea agente libre reduce las exigencias económicas, lo que convierte la operación en una oportunidad que combina riesgo y potencial beneficio deportivo.

El impacto de Balotelli en el Monumental

En Núñez consideran que la presencia de Balotelli podría generar un impacto positivo dentro y fuera del campo. Su experiencia en Champions League, Serie A y Premier League lo convierte en un referente potencial para un equipo que busca reforzar su ofensiva y añadir peso específico en los partidos decisivos.

El éxito de la operación dependerá de su adaptación táctica, la consistencia física y la capacidad de integrarse rápidamente en un vestuario exigente.

El papel clave de Marcelo Gallardo

Uno de los factores determinantes es el aval del propio Marcelo Gallardo. El técnico argentino estaría dispuesto a involucrarse directamente en las negociaciones, convencido de que solo un compromiso absoluto del delantero puede garantizar resultados. Gallardo valora la capacidad de Balotelli para decidir partidos, así como su potencial efecto motivador sobre sus compañeros, especialmente en un sistema ofensivo como el de River.

Un histórico con ganas de relanzar su carrera

Mario Balotelli, campeón de Serie A y Champions League con el Inter de Milán y de la Premier League con Manchester City, llega a Argentina con la motivación de recuperar protagonismo tras años de irregularidad. River Plate evalúa con cautela esta propuesta arriesgada, consciente de que el impacto mediático y deportivo de Balotelli puede ser significativo si se logra su integración correcta.