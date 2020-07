Víctor Orta: "Moderdonia homenajea a quien me alegró en los malos momentos"

Víctor Orta, director deportivo del Leeds United, sorprendió a propios y extraños al celebrar el ascenso de su equipo ondeando una bandera de Moderdonia, un país ficticio creado por el programa La Vida Moderna que representa unos valores que casan con su espíritu y su forma de ser. "Maneras de cambiar el mundo, de intentar dar valor a las cosas verdaderas, de no dramatizar muchas otras", apunta en una charla con Efe.







Todas ellas han sido necesarias para que el Leeds vuelva 16 años después a la Premier League. Para completar un viaje que comenzó cuando Orta se unió a la dirección deportiva del conjunto inglés en 2017 y que tendrá recorrido el año que viene, cuando Marcelo Bielsa y los suyos pisen la mejor categoría del fútbol en Inglaterra.







Pregunta: 16 años fuera de la Premier League. Dicho así parece poco tiempo, pero se ha sufrido muchísimo.







Respuesta: Han sido 16 años en los que el 90 % eran malas noticias. El club estuvo cercano a la bancarrota, venta de talento constante, pérdida de identidad del club, desapego... Ahora, con un excelente presidente, un excelente entrenador, unos excelentes jugadores, un excelente director general, un excelente equipos de ojeadores y unos excelentes trabajadores, lo hemos podido cambiar.







Hay que sentirse orgulloso de ello. Sobre todo pensando en una generación menor de 30 años, que estaban cansados de que sus abuelos y sus padres les contasen cosas buenas del pasado, mientras que ellos no habían visto un partido del Leeds en Premier League en su vida. Ahora van a poder disfrutarlo y tener un sentimiento de cercanía y de permanencia que se estaba perdiendo.







P: Salió a celebrar el ascenso con la bandera de Moderdonia, del programa de radio La Vida Moderna.







R: Muchas veces hay gente que te ayuda en la vida sin saberlo. Un día tienes un mal día, a lo mejor has perdido un partido, y te pones un podcast y te alegra, te mejora. Yo tengo la "tara" de que no conduzco y casi siempre voy en transporte público. Cojo un montón de trenes, viajando, yendo a partidos, y esta gente (La Vida Moderna) siempre mejoraba mi vida.







Hay un ojeador, que es Alberto Cordero, que también le encanta el programa. Compré la bandera para regalársela hace casi ya un año y medio. Él me dijo que no la quería, que solo quería que yo la sacara si ascendíamos, creyendo que no me iba a atrever.







Pero todos estamos hechos de sentimientos. (Moderdonia) identifica unos valores que a mí me gustan. Una forma de cambiar el mundo, de intentar dar valor a las cosas verdaderas, de no dramatizar muchas otras. Es una forma de homenajear a gente que me ha puesto una sonrisa en la boca en los malos momentos. Por eso saqué la bandera.







P: A veces no es habitual en el fútbol este acercamiento a la cultura popular.







R: Como si fuera algo más de la calle, más de barrio. Ni el éxito ni el fracaso me van a cambiar. Yo soy lo que soy, con mis errores y mis virtudes, pero soy un tío más cercano en el fútbol porque he sido aficionado y sé la pasión que se siente. Esa pasión es la que me lleva a mí ser feliz cada día.







P: ¿Gana la Premier League con la vuelta de un histórico como el Leeds?







R: Creo que lo estaban deseando. En Championship, jugábamos un martes y dimos en audiencia en Sky (la cadena que tiene los derechos en Inglaterra) 1,1 millones de espectadores. Jugó el Manchester City a la misma hora en Champions League y dieron 300.000 espectadores. Nosotros somos el equipo que más aficionados fuera de casa llevamos. En el porcentaje de ocupación de campo en casa hemos estado en el top 5 de Inglaterra en los dos últimos años. Creo que todos ganan con nuestra presencia en la Premier.







P: ¿Qué ha visto estos días en el club que le ha sorprendido?







R: He visto a mucha gente llorar, eso es verdad, pero yo he estado en otras celebraciones y era diferente. Era como que los jugadores recibían toda la gratitud por habernos hecho felices. Aquí he visto un grupo de jugadores de un nivel humano tan gigante que han dado las gracias a cada elemento del club. Desde el más bajo hasta el más alto. He visto a unos jugadores que han agradecido a cada miembro del club. Eso me hace sentir orgulloso. Hemos creado algo por encima del éxito.







P: ¿Lo que viene ahora, es el mayor reto de su vida?







R: Estamos preparados para el siguiente desafío. A nivel personal yo soy un tío con ambición, porque creo que la ambición... Esto va a sonar un poquito a Mr. Wonderful. Hay una frase que es "si apuntas a la luna, puedes aterrizar en las estrellas". Suena un poco a coaching barato, pero yo siempre creo, y más con lo que hemos conseguido, que podemos avanzar a un siguiente escalón. Con sostenibilidad, con un ritmo y con un ambición lógica podemos construir y poner a este equipo en su lugar.







No lo estamos cambiando ¿eh?, lo queremos poner en su lugar. Solo hay que ver el club en los años 60, 70, 90... Eso me motiva. Bueno, fue mi principal y absoluta motivación para venir aquí. Podía haber vuelto a España e irme a una zona de confort diferente, pero cuando me llamó el Leeds solo me vino un pensamiento. Yo había crecido conociendo al Leeds como un equipo grande y pensé "¿te imaginas que yo ayudo a volver a esta gente a su lugar?"







P: ¿Cómo pondría de alto este hito en tu vida?







R: Tengo que separar la vida personal de la profesional. En lo personal... tienes un hijo, te casas, tu familia, agradecida, que está detrás tuyo, solo dando, no recibiendo nada, viajando por el mundo, adaptándose a nuevos países. ¿Qué puedo hacer yo? Solo estar tremendamente agradecido a ellos. Lo deportivo nunca se puede poner a ese nivel, pero está claro que lo que más me gusta de este tipo de éxitos es levantarte por la mañana y sentir que has hecho feliz a tanta gente. Eso es un sentimiento tan gigante que te hace muy feliz.







Leeds director Victor Orta was seen celebrating after Leeds' win at Derby with a pair of binoculars in reference to last year's Spygate scandal ?? pic.twitter.com/rnuhIqJ7nE — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 19, 2020