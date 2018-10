Mel, en la agenda de Arias para el banquillo del Cádiz

El Cádiz CF no ha empezado nada bien su temporada en Segunda división. No en vano, tras las primeras siete jornadas, los amarillos suman únicamente seis puntos, lo que les sitúa dos puestos por encima del descenso.

Álvaro Cervera, con quien Manuel Vizcaíno y Óscar Arias han mantenido una reunión, ha dejado de ser intocable y, tras salir del club el director deportivo, reemplazado por el ex del Sevilla FC, ahora no se descarta que también pueda hacerlo el técnico.

Tanto es así que ya está aparenciendo los primeros nombres de posibles sustitutos. Canal Sur Radio, por ejemplo, aùnta el de Pepe Mel, quien se encuentra en paro tras salir la pasada temporada del Deportivo de La Coruña. Se da la circunstancia de que a Vizcaíno le une una buena amistad con Mel, exsuegro de José María del Nido Jr.

De momento, no obstante, Cervera va a seguir y, si el equipo no reacciona, la afición amarilla no debería perder de vista el nombre de Paco Jémez, con quien Arias coincidió en Las Palmas y a quien tanteó tras la destitución de Eduardo Berizo...