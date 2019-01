Borja Lasso brilló en su debut con el CD Tenerife

Borja Lasso debutó el pasado domingo como centrocampista en las filas del CD Tenerife y no dejó indiferente a nadie. El director deportivo del equipo, Víctor Moreno, se deshizo en elogios hacia el sevillano, cuya demostración técnica no pilló a nadie por sorpresa, ya que es un jugador que "conoce muy bien la competición" y el club estaba convencido de que "podría rendir desde el minuto uno y demostrar sus capacidades".

El técnico chicharrero, José Luis Oltra, depositó su confianza en el exsevillista y lo colocó en el once titular ante el Nástic, una oportunidad que aprovechó para hacer gala de sus cualidades. Durante los 90 minutos sirvió la asistencia del primer tanto a Suso Santana y tuvo una ocasión de gol que acabó con el balón estampado en el poste.

Lasso se mostró muy contento al terminar el partido y sorprendido por el ambiente que se había respirado durante el partido en el Heliodoro Rodríguez López. "Es espectacular el campo, me ha encantado. Ya jugué aquí una vez con el Sevilla Atlético y quedé encantado. Me encantó el campo, el estadio, y hoy he tenido la suerte de jugar mi primer partido como local. Estoy muy contento con la afición y esperamos seguir dándoles alegrías", respondió a los periodistas en zona mixta.

Quien sí dio la sorpresa fue el serbio Uros Racic, que también debutó con la camiseta blanquiazul. Moreno reconoció que no recuerda un debut como el suyo, siendo tan joven y habiendo entrenado escasamente tres días con el equipo.