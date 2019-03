El parón de selecciones vuelve a perjudicar a los entrenadores de Segunda División

Cada cierto tiempo, las competiciones nacionales se detienen y los jugadores se marchan con sus respectivas selecciones. El fútbol se para y los equipos entrenan con los que no son convocados. Sin embargo, esto no es para todos, y hay una categoría que se ve tremendamente afectada, Segunda División. Hasta 20 jugadores de la Liga 123 se perderán esta jornada al haber sido llamados por sus seleccionadores, clara señal del creciente nivel de la categoría, cada vez con más futbolistas internacionales.

La polémica se ha desencadenado esta vez con las declaraciones de dos entrenadores. Uno de ellos fue el técnico del Málaga, López Muñiz, que levantó la voz porque iba a perder para el partido contra el Numancia a Pau Torres. Su central fue convocado con la selección sub-21, cuya concentración comenzaba el mismo día que el partido de Soria. Finalmente el conjunto malagueño llamó a la Federación y esta permitió a Torres incorporarse un día más tarde.

"La Segunda es una categoría buena, se pagan traspasos, hay internacionales, máximo seguimiento por afición y medios de comunicación. Hay que poner las mejores condiciones, creo que hay que igualarla con la Primera División. Si hay parón, hay parón en Segunda. No pasa nada, se acondiciona el calendario", afirmaba Muñiz. Por su parte, Cervera, entrenador del Cádiz, calificó la situación de "atraco", al perder a dos jugadores clave como Machís y Manu Vallejo, al tiempo que afirmó que en Primera eso "no pasa para que alguno no se moleste".

La selección española sub-21 ha llamado a cuatro futbolistas: Pau Torres (Málaga), Manu Vallejo (Cádiz), Rafa Mir (Las Palmas) y Jorge Sáenz (Tenerife). Venezuela también es una gran beneficiada, con Villanueva (Málaga), Machís (Cádiz) y Alexander (Elche).

En total, los internacionales de Segunda División son: Ballou Tabla (Albacete/Canadá), Munir (Málaga/Marruecos), N'Diaye (Málaga/Senegal), Pau Torres (Málaga/ España sub-21), Vallejo (Cádiz/España sub-21), Machís (Cádiz/Venezuela), Demirovic (Almería/Bosnia sub-21), Silvestre (Alcorcón/Azerbayán), Aly (Alcorcón/Mauritania), Lod (Sporting/Finlandia), Rafa Mir (Las Palmas/España sub-21), Yeboah (Numancia/Ghana sub-23), Ganea (Numancia/Rumanía), Alexander (Elche/Venezuela), Jorge Sáenz (Tenerife/España sub-21), Racic (Tenerife/Serbia sub-21), Lebedenko (Lugo/Ucrania sub-21), Villanueva (Málaga/Venezuela), Touré (Córdoba/Burkina Faso) y Carrillo (Córdoba/Filipinas).