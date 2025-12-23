El Eibar de Beñat San José no supera al de Joseba Etxeberria

El conjunto armero cierra el 2025 con 21 puntos tras 19 jornadas por los 27 que sumó el que fuera técnico de los de Ipurúa el pasado curso hasta la jornada 27

El Eibar pudo desquitarse el pasado fin de semana con un crucial triunfo ante el Real Valladolid. Los de Beñat San José se llevaron los tres puntos ante el Pucela y de paso dejaron atrás los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion gracias al empate del Granada ante el Albacete y la derrota del Leganés ante el Sporting de Gijón.

Terminar el 2025 fuera de los puestos de descenso siempre ayuda a que pase mejor la Navidad, sobre todo para el propio Beñat San José. El técnico vasco lleva varias semanas siendo seguido de cerca por la falta de resultados pero la confianza que ha depositado en todo momento la directiva armera parece que ha sido clave para el paso al frente del equipo.

Más allá de este último triunfo, el Eibar arrancó esta temporada con mucha ilusión ya que los números de Beñat San José en el tramo final del pasado curso invitaban a ello. El Eibar solo perdió dos partidos de los 11 que dirigió Beñat San José en la temporada pasada, con siete empates, cinco victorias, 20 goles a favor y solo 12 en contra.

Estos números invitaban a ver un Eibar peleando en la 2025/26 por los puestos de play off de ascenso o incluso por el ascenso directo. Nada más lejos de la realidad, el Eibar está fuera del descenso pero un tropiezo en la jornada 20 que se disputará a comienzos de enero, podría mandarlo otra vez al pozo.

Los números de Beñat San José frente a los de Joseba Etxeberria

Con el 2025 ya terminado en los futbolístico, es momento de repasar dónde estaba el Eibar el pasado año a estas alturas de la campaña y dónde está ahora. Si Beñat San José salía bien parado en la comparativa con Etxeberria en relación al tramo final de la 2024/25, en esta campaña pasa totalmente lo contrario. El Eibar tiene 20 puntos tras 19 jornadas, 21 goles a favor y 24 en contra.

El Eibar de Joseba Etxeberria sumaba tras 19 jornadas un total de 27 puntos, ocupaba la zona media de la tabla y si que es cierto que en lo que respecta a goles (tanto a favor como en contra) la cifra era menor. Los armeros tenían 18 goles a favor y 19 en contra.

La caída del Eibar de Joseba Etxeberria

Los pupilos de Joseba Etxeberria vencieron, al igual que con Beñat San José, pero al Real Zaragoza. Tras ese triunfo empezó a llegar la caída de los armeros que terminó con el despido de Etxeberria en la jornada 27 y con los armeros a cinco puntos del descenso en la posición número 18.

El bagaje en estas ocho jornadas fue de cuatro derrotas, tres empates y solo un triunfo ante el Eldense. El Eibar de Beñat San José tiene posibilidades de quedarse a un solo punto de los 28 que firmaron los armeros con Etxeberria en la primera vuelta del pasado curso. Para ello, tendrá que vencer al Mirandés en Ipurúa el 2 de enero y al Burgos en El Plantío el día 10.