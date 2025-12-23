El Mirandés le pone fecha a su vuelta a Anduva

El cuadro jabato lleva ya varios meses en el exilio de Mendizorroza y este pasado lunes, el presidente de la entidad apostó por regresar el próximo 10 de enero

En el Mirandés no se esperarían hace unos meses, cuando estaban jugándose con el Real Oviedo la posibilidad de ascender a Primera en la final del play off, que el 2025 terminaría tan sumamente mal. El cuadro jabato empezó el curso con Fran Justo en el banquillo pero a principios de noviembre, ante la falta de resultados terminó cesándolo.

Fran Justo salió del Mirandés sin haber podido ganar en la que sigue siendo por el momento, la casa provisional de los jabatos: Mendizorroza. El Mirandés convirtió Anduva el pasado año en un auténtico fortín y de la mano de Alessio Lisci fue el mejor local del curso 2024/25. Este año la situación es totalmente opuesta y con Mendizorroza como casa, los jabatos son el segundo peor equipo como local con solo siete puntos de 27 disputados. Parece que el final del túnel está cerca y ese regreso a Anduva podría estar más cerca que nunca.

El Mirandés pone fecha a su vuelva al Estadio de Anduva

Alfredo de Miguel compareció este pasado lunes en la Junta General de Accionistas que se celebró en la Casa de la Cultura de Miranda de Ebro. El máximo dirigente del Mirandés agradeció la ayuda del Deportivo Alavés y pidió colaboración para la vuelta a Anduva: "Estamos muy agradecidos al Alavés. Si ellos no nos hubieran ayudado, este proceso hubiese sido muy complicado. Casi os diría que el día 10 estaremos en Anduva y ahí quiero pedir la máxima colaboración de todos. Ya anticipé que este año iba a ser muy complejo. Nos veíamos obligados a hacer una obra que nos iba a complicar mucho las cosas de cara a la competición. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para jugar pronto en Anduva".

El presidente insistió en la comprensión que tienen que tener los aficionados del Mirandés en la vuelta a Anduva por la complejidad de las obras que se están acometiendo. Además, lo vio como una buena oportunidad para cambiar la dinámica y un impulso para la salvación: "Estamos muy agradecidos al Alavés. Si ellos no nos hubieran ayudado, este proceso hubiese sido muy complicado. Casi os diría que el día 10 estaremos en Anduva y ahí quiero pedir la máxima colaboración de todos. Ya anticipé que este año iba a ser muy complejo. Nos veíamos obligados a hacer una obra que nos iba a complicar mucho las cosas de cara a la competición. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para jugar pronto en Anduva".

La afición del Mirandés tendrá que apretarse

Por último, el presidente del Mirandés dijo que habrá ciertas incomodidades porque no saben aún si para el próximo 10 de enero ante el Almería tendrán la grada disponible o habrá que hacer ciertos esfuerzos por parte del público: "Intentaremos correr todo lo posible para que la grada se pueda ocupar cuanto antes, pero mientras tanto nos vamos a tener que meter como sardinas en lata, con incomodidades. Es lo que hay. Milagros no podemos hacer".