El Andorra de Piqué tira la casa por la ventana

El club tricolor que juega sus partidos esta temporada en el Estadio de Encamp, ha decidido lanzar un abono para la segunda vuelta a partir de 50 euros

El Andorra de Carles Manso empieza a coger cuerpo en LaLiga Hypermotion. Tras el despido de Ibai Gómez, Gerard Piqué optó por alguien de la casa como Carles Manso y a falta de que se haga oficial su continuidad hasta el final de temporada, todo hace indicar que será el elegido.

En ESTADIO Deportivo ya informamos este pasado lunes que en los próximos días habría una reunión para decidir la continuidad de Carles Manso. El buen hacer del Andorra les ha llevado a terminar el 2025 fuera de los puestos de descenso, en la posición 13 y con 24 puntos, casi la mitad de los teóricos 50 para la permanencia.

El Andorra necesita de su público en Encamp y el buen hacer de los de Carles Manso está ayudando a que cada vez sean más los aficionados que se animen a seguir en el campo las andanzas del cuadro tricolor. Para que nadie tenga la excusa del precio de las entradas, el Andorra ha lanzado una agresiva campaña de abonados para la segunda vuelta.

La campaña de abonados del Andorra para la segunda vuelta

El Andorra anunció este pasado lunes una campaña de abonados que permitirá a todo aquel que desee seguir los 11 partidos de la segunda vuelta de los de Carles Manso y el que resta de la primera ante la Cultural Leonesa, por un precio a partir de 50 euros. Esto significa un precio por partido de cuatro euros, algo ridículo si tenemos en cuenta el precio que tienen hoy en día las entradas en cualquier estadio de España.

El comunicado del Andorra anunciando su nueva campaña de abonados

El Andorra explicó todos los detalles del abono para la segunda vuelta con el siguiente comunicado: "Cerrado el año 2025 y a punto de terminar la primera vuelta del campeonato, desde el FC Andorra lanzamos la campaña de abonos de media temporada para todos aquellos que quieran sumarse a la causa en esta segunda mitad del curso. Este abono incluye la posibilidad de asistir al partido contra la Cultural Leonesa y a los once que se disputarán en el Estadio de Encamp en la segunda vuelta a partir de solo 50 euros.

En total, 12 enfrentamientos a un precio inmejorable. Y es que el abono incluye la posibilidad de asistir a los duelos restantes del campeonato por solo 4 euros por partido. Una opción excepcional para seguir y animar al equipo en el tramo decisivo del curso con el objetivo, un año más, de seguir disfrutando del fútbol profesional.

El abono de media temporada se puede tramitar online o de manera presencial en las oficinas del club. Como en el abono de todo el curso, este da derecho a tener el carnet físico, descuentos en merchandising y entradas, así como también el descuento de renovación de cara al curso que viene. La oficina permanecerá cerrada hasta el 7 de enero. A partir de esa fecha, el horario de atención será de lunes a jueves de 9 a 13h y de 14.30 a 18.30h y viernes de 9 a 15h)".