La lección humana de Borja Lasso y el mensaje del que le lesionó

El ya exfutbolista sevillano del CD Tenerife Borja Lasso ha asegurado este viernes que no tiene "nada que reprocharle" a Myakushko, autor de una dura entrada hace dos años que fue el origen de una grave lesión que ha provocado su retirada como futbolista.

Lasso ha dicho, durante un acto de despedida en el que ha estado acompañado por toda la plantilla y el presidente del club, Miguel Concepción, que el exjugador de la AD Alcorcón fue a visitarlo al hospital en la misma noche del partido y en varias ocasiones se ha puesto en contacto con él para interesarse por su evolución.

"No tengo nada que perdonarle, son cosas que pasan y compañeros suyos me han dicho que es una gran persona", ha agregado.

Borja Lasso ha agregado que su perdón "es con el corazón, no de cara a la galería", al tiempo que ha dicho que es consciente de que Myakushko "se siente mal" por lo ocurrido. "Son cosas que forman parte del fútbol y ojalá algún día nos volvamos a encontrar y nos demos un abrazo", ha zanjado.

El propio jugador ucraniano publico hace dos días, tras conocer la retirada de Borja Lasso, una nota en sus perfiles de redes sociales en la que volvía a pedir perdón, pero el ex del Sevilla FC le contestó que no se preocupara, que no tenía por qué pedirlo.



Por otro lado, Borja Lasso también ha señalado que, con su retirada cuando está a punto de cumplir 28 años, le gustaría orientar su vida hacia el fútbol, pero aún no ha decidido en qué parcela, puesto que quiere "ser útil e importante" en una faceta que, además, le "motive".

"Siempre he tenido inquietudes y me alegro de no haber dejado los estudios", ha dicho.

El exjugador ha señalado que no se arrepiente de haber elegido en 2019 al CD Tenerife, a pesar de tener otras ofertas, y que desde que llegó a la isla notó "una conexión" con el club y la afición.

"Pensé que sería duro, pero han sido días bonitos cargados de emociones. Es más importante la calidad que la cantidad, así que me voy contento con mi carrera deportiva", ha dicho.

Borja Lasso ha advertido a todos sus compañeros de profesión de que no se sabe cuándo tendrán que dejar el fútbol, por lo que tienen que tener "la conciencia tranquila" y haber "disfrutado" del fútbol.

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha dicho que tenía "muchas esperanzas" en que Borja Lasso pudiese volver a jugar, al tiempo que ha relatado que desde su llegada veían que les iba a "aportar mucho".

"Se ganó a la afición y a todos nosotros", ha relatado.

"Sabe que el CD Tenerife es su casa. No ha estado mucho tiempo, pero tiene su sitio aquí, se lo ha ganado. Personas así nunca se olvidan, estaremos con él, tiene las puertas del club abiertas", ha manifestado.