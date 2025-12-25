Kikas, el fichaje que pretende el Leganés para su delantera

El jugador luso de 27 años pertenece al Estrela da Amadora de Portugal y tiene contrato hasta junio de 2026. Según el diario luso 'Record' el cuadro pepinero se habría interesado en sus servicios

El Leganés le dio una buena noticias a sus aficionados este pasado miércoles en la mañana del día de Nochebuena. El Leganés informó de que Igor Oca, que llegó hace casi un mes en sustitución del despedido Paco López, será el entrenador de los pepineros de aquí al final de temporada.

De momento Igor Oca no le ha podido regalar su primera victoria en el banquillo a la afición de Butarque ya que en tres encuentros ha firmado dos empates y una derrota el pasado fin de semana ante el Sporting de Gijón. Para tratar de empezar a sumar victorias de manera habitual y salir de los puestos de descenso en el que está metido ahora mismo el Leganés, los pepineros estarían moviéndose de cara al mercado de fichajes de invierno que arrancará el próximo 2 de enero.

El Leganés trabaja en el fichaje de un delantero en Portugal

El Leganés, según informa el diario portugués Record, estaría negociando por el delantero luso Kikas. El ariete de 27 años milita actualmente en el Estrela da Amadora de la Primera división de Portugal. Kikas está viviendo actualmente su quinta temporada en el Estrela da Amadora, con el que en la temporada 2022/23 subió desde Segunda a la máxima categoría del fútbol luso. En dicho conjunto firmó su mejor campaña en lo que a goles se refiere en la 2023/24 con ocho goles y una asistencia en Liga, además de otra diana en la Copa portuguesa.

El contrato de Kikas en Portugal, la mejor baza para el Leganés

Kikas, según apunta el medio citado anteriormente, estuvo a punto de salir del Estrela da Amadora el pasado verano cuando estuvo cerca de poner rumbo a Rusia para jugar en el Torpedo, cuadro de la Primera división rusa. Finalmente Kikas siguió en las filas de Estrela da Amadora y esta campaña suma cuatro goles y una asistencia.

El club en el que milita Kikas está peleando en Portugal por evitar el descenso a Segunda división con 15 puntos tras 15 jornadas y teniendo los puestos que nadie quiere a solo dos unidades. En Portugal aún no se ha llegado al ecuador de la competición y el Leganés cuenta con una carta a su favor para traer a Kikas a Butarque.

El delantero luso tiene contrato con Estrela hasta el próximo 30 de junio de 2026, por lo que a partir del 1 de enero es libre para negociar con el equipo que desee. Su valor de mercado no llega a los 900 euros según el portal especializado Transfermarkt.

Los goles en el Leganés son una asignatura pendiente

El Leganés, primero con Paco López y ahora con el recién confirmado Igor Oca, suma 17 goles en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion. Solo el Real Zaragoza marca menos (16) que el Leganés en lo que va de temporada. Los pepineros tiene como dos máximos goleadores a Duk y Diego García, ambos con tres.

Esta cifra de goles, tanto a nivel global como individual son muy pobres para un equipo que en teoría debería estar peleando por el ascenso a Primera y está metido en puestos de descenso a solo dos jornadas de que concluya la primera vuelta en LaLiga Hypermotion.