El ex del Betis Sergio León recupera la motivación y luce su mejor nivel en Valladolid después de pasarlo mal UES

El delantero cordobés elogia a Pacheta y celebra su buen momento de forma, tras un inicio complicado en Pucela por culpa del covid y después de su ostracismo en el Levante

El jugador del Real Valladolid Sergio León ha alabado el trabajo del técnico blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", de quien ha dicho que "no anuncia quién va a jugar hasta una hora y media antes del partido" y que "motiva, y lo hace bien, porque activa a todos los jugadores". El ex del Real Betis ha recuperado su mejor nivel después de pasarlo mal, tras su ostracismo en el Levante UD y un inicio de curso complicado en Pucela con el coronavirus como hándicap añadido para asentarse en el once blanquivioleta.

León, que ha sido elegido como jugador 'Estrella Galicia' de febrero en la votación abierta a la afición del Valladolid para elegir el MVP del pasado mes, ha reconocido que este galardón se lo han dado a él "como se lo podían haber dado a otro, porque todo el equipo trabaja super bien y hay una gran unión entre todos".

Ha reconocido, en rueda de prensa que está "muy cómodo" y, desde que salió del Covid, ha estado "un mes trabajando duro" para ponerse en forma y "aportar lo máximo", lo que se ha visto reflejado en el campo "con goles, asistencias, trabajo y esfuerzo".

Respecto a la última derrota sufrida en Asturias la pasada jornada, Sergio León ha admitido que "fue un palo duro", porque prácticamente jugaron "85 minutos con uno menos, incluido el tiempo de descuento, y eso se nota en un campo tan difícil y ante un rival tan duro como el Real Oviedo" pero, a pesar de ello, considera que "todo el equipo trabajó muy bien".

"Nos fuimos al descanso 0-0, pero ellos tuvieron un arreón de diez minutos en la segunda parte, y en ese momento pierdes un poco las fuerzas. Seguimos buscando el gol, pero no llegó", ha explicado, al tiempo que ha advertido que "habría sido bonito jugar once contra once".

Sergio León también ha opinado acerca de la expulsión de Raúl Carnero y ha dicho que "va sin maldad ni intención, mete el pie para robar, con la mala suerte que pisa el tobillo. Son cosas que pasan, porque a mí, contra el Málaga, me dieron un pisotón igual en el área y no se pitó nada ni hubo revisión".

Ha quitado trascendencia al asunto de las tarjetas asumiendo que "es parte de este deporte, de contacto", si bien ha señalado que, en su caso recibe "muchos golpes que quedan en nada, mientras que al Real Valladolid, con poco, le pitan muchas faltas en contra".

El delantero mira hacia el tramo final de competición y ha advertido que "quedan once jornadas, por lo que en una o dos no se va a decidir todo", ya que "hay muchos puntos en juego, muchos duelos directos, partidos que, a priori, parecen fáciles pero que no lo van a ser porque, arriba y abajo, todos se juegan cosas".

Por último, en cuanto al próximo choque ante la UD Las Palmas ha comentado que "en el José Zorrilla, el equipo es muy fuerte" pero "hay que saber contra quién se juega" y, en este sentido, ha indicado que el cuadro insular "tiene muy buen equipo, con jugadores de gran experiencia que marcan la diferencia" y, por tanto, "no se puede dormir nadie".