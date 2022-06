Piqué pone patas arriba Andorra tras el ascenso de su equipo

El equipo del jugador del FC Barcelona ha ascendido a Segunda división y debe cumplir con la normativa en sus instalaciones

El FC Andorra, cuya propiedad es del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, ha conseguido ascender en tan solo cuatro años al fútbol profesional. Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que el equipo andorrano no dispone de las capacidades mínimas y suficientes en sus instalaciones que exige la categoría de la Segunda división.

El club necesita cambiar el césped artificial por hierba natural y un aumento de las gradas. Esto se hace poco viable al tratarse del poco espacio para construir que hay en Andorra. Por ello se ha buscado alguna alternativa para que el FC Andorra pueda competir en el campo, al igual que otras disciplinas deportivas, como el rugby.

La obras que tiene que desempeñar el Andorra en su campo, el Estadi Nacional, parecen difíciles de acometer. No por el coste económico, sino porque el campo del Andorra es compartido por otras categorías y otros clubes. La Federación Andorrana de Rugby se ha visto afectada en este tema. No está dispuesta a abandonar las instalaciones del Estadi Nacional y por supuesto, no se quiere marchar de Andorra para disputar los partidos frente a otras selecciones.

El expresidente del club, David Ferré ha hablado sobre el tema en El Periodic: "Nuestro campo es el Estadi Nacional y, que yo sepa, todavía se llama así. No se llama Estadi Gerard Piqué". Por su parte, Ferré se vería afectado por partida doble, ya que forma parte de la directiva del VPC Andorra, equipo de rugby que juega en la Liga Francesa.

"Sería una vergüenza para Andorra tener un Estadi Nacional y que los partidos de selecciones tuvieran que irse fuera", aclaraba Ferré. La otra opción sería mudar todas las entidades que juegan en el campo al estadio Prada de Moles, en Encamp, una ciudad andorrana de apenas 13 mil habitantes.

La Federación Andorrana de Rugby (FAR) se niega a desplazarse del Estadi Nacional. "Hay un convenio firmado que nos avala y los partidos internacionales deben jugarse en el Estadi Nacional y, si no están contentos, que se vayan a jugar donde quieran", decía el expresidente Ferré.

La construcción del nuevo estadio para el Andorra en un principio estaba destinada a ser en Encamp, pero tras la inmediatez en la que se encuentra sumergido el Andorra en el inicio de la Segunda división todavía no es viable.

Otro lío más que afecta en cierta parte a Gerard Piqué, que su vinculación con el mundo de los negocios es cada día más fuerte e incluso se habla más de ello que de lo que hace sobre el terreno de juego.