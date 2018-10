Chico: "Yo soy quien decido cuándo retirarme"

Chico, ex de Coria, Mairena o Cádiz B, no juega un duelo oficial desde el 28 de mayo de 2017, hace 416 días.

Del 24 de agosto de 2017 no guarda buen recuerdo Juan José García 'Chico'. Aquel día, al controlar un balón en el entrenamiento, su pierna derecha se quedó clavada en el césped, lo que le llevó al hospital para que allí le confirmaran horas después los peores presagios: roturas de ligamento cruzado y de menisco interno. Comenzaba así la lucha de un futbolista contra una lesión que, tras el quirófano, le llevaría a realizar entre tres y cuatro sesiones diarias de ejercicio físico "para llegar lo antes posible", un deseo que sufriría un varapalo cuatro meses y medio más tarde con una nueva rotura, en esta ocasión del cuádriceps de su pierna izquierda, y otra vez entrenando: "Estaba tocando mi reaparición con los dedos, pero veía que la temporada se iba yendo y empecé a resignarme".

Y se fue. La 17/18 no existió para Chico, capitán del U.P. Viso y uno de los baluartes del conjunto alcoreño en su buen hacer de los últimos años. El defensa no llegó a disputar un solo partido en todo el curso, algo que para otro futbolista de 32 años invitaría a pensar en la retirada. Pero, en el caso del visueño, nada más lejos de la realidad. "Antes de lesionarme la primera vez tenía en mente que fuera mi último año, pero en el momento de aquella lesión pensé que no podía irme del fútbol de esta forma", recuerda Chico, que se apoyó en una frase de Sergio Asenjo, portero del Villarreal y muy propenso a sufrir percances graves, para volver con más fuerza que nunca: "Soy yo quien decide cuándo dejarlo, no una lesión".

Y en ésas anda ahora Chico, "casi recuperado" y que ha puesto sus ojos y su alma en llegar "a punto" la próxima temporada. "Mis compañeros al principio me echaban de menos, pero luego no querían que volviera", comenta entre risas el de El Viso del Alcor, al que le tocó vivir desde la barrera la mejor temporada de la historia del U.P. Viso. "Fue maravillosa. Cuando empezó no se daban los resultados y apareció mucha presión, pero luego se cogió una dinámica positiva, todo salía y se pudo a disfrutar", explica el capitán blanquiazul del hecho de pasar de luchar por no caer en descenso a acabar en la quinta plaza del Grupo I de División de Honor.

¿Y para la 18/19? "En el pueblo se oye mucho lo de subir a Tercera, pero hay que amarrar la permanencia. El equipo sigue siendo el mismo", dice Chico de una escuadra en la que ya se incluye, sobre todo si se asciende: "Si subimos a Tercera, seguro que no me retiro. Es el equipo de mi pueblo, es con lo que soñaba...".

Un calvario con el mejor apoyo

Chico lo pasó mal más allá del balón. "El peor momento fue cuando me dijeron hace un año el tipo de lesión que tenía, no sólo por el fútbol, también por el tema laboral" (trabaja en un almacén de carpintería), reconoce el zaguero, quien encontró entre los suyos el apoyo necesario para superar casi nueve meses de calvario: "Mi familia, mi novia, mis cuñados y el club siempre estuvieron ahí, pendientes de mí, y los fisioterapeutas hicieron un gran trabajo". Chico, además, no se olvida de la afición: "Desde el primer día me preguntaban cuándo iba a volver".