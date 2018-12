José Juan, sin paños calientes

"Fue un empate justo. Jugamos un muy mal partido. No hay que poner paños calientes. Hicimos todo mal, prácticamente. Aun así, nos adelantamos en el marcador y hubo espacio para haber podido sentenciar, pero en ningún momento tuvimos controlado el encuentro ni fuimos nosotros mismos. Con el empate, en el segundo tiempo, prácticamente no se jugó. Fue la noche y el día con respecto al partido que jugamos el jueves. No sé si no habré sido capaz de transmitir bien la importancia que tiene cada choque y cada rival, o ellos no captaron bien eso. El Coria, con su trabajo y esfuerzo, se llevó un punto merecido", comentaba en sala de prensa un José Juan Romero que no vio nada positivo en el Betis Deportivo: "Tuvimos error tras error y muchas pérdidas; no estuvimos bien en la presión, porque la línea defensiva reculaba en exceso. No tuvimos limpieza en el juego. Intentamos mover algo el banquillo, pero no hubo ninguna resurrección".

Julio Alonso cumplirá sanción en Puente Genil

El único lateral zurdo de la plantilla del Betis Deportivo es Julio Alonso, que lo ha jugado casi todo en este arranque. El catalán vio la quinta amarilla, como Altamirano, en Algeciras, pero las alegaciones del gabinete jurídico del club verdiblanco sirvieron para que le retiraran la amonestación. Ante el Coria, José Juan le dio descanso, pero salió en la reanudación y vio una quinta inapelable. Será baja en Puente Genil.