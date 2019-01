Écija Balompié: Avances, pero sólo a cuentagotas

David Paéz, ex técnico del Écija, en un amistoso de pretemporada.

David Paéz, ex técnico del Écija, en un amistoso de pretemporada. Lince.

El Écija continúa en la UVI. Pese a los llamamientos habidos en las últimas semanas y los movimientos que están habiendo en los despachos, la situación en el club de San Pablo continúa siendo muy delicada.

Pese a que se ganó tiempo retrasando el encuentro ante el Puente Genil al próximo miércoles, los pasos que se están dando no son suficientes, por el momento. Bien es cierto que ya está liquidado el contrato de David Páez, el ex entrenador azulino, pero siguen habiendo varios frentes abiertos.

Abonar lo adeudado al míster gallego era condición indispensable para desbloquear los derechos federativos y poder fichar, aunque restan todavía algunos impagos. Sin embargo, fuentes de la entidad aseguran que esta cuestión podría ser flexible hasta finales de temporada. No en vano, a la propia federación tampoco le interesa la desaparición de un equipo en pleno campeonato, con el consiguiente desaguisado que genera con el torneo en liza.

Pese a las buenas intenciones del Ayuntamiento y el interés de empresarios ecijanos, no hay por el momento nadie que se haga cargo del club, por lo que de cara al próximo encuentro sólo se cuenta con los seis jugadores que permanecen. No habría ni para poner un once, ya que sólo se pueden incluir tres juveniles de inicio.