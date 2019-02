Manolo Zúñiga, nuevo entrenador del Coria: "Me quedo con la actitud"

Manolo Zúñiga (derecha), nuevo entrenador del Coria, saluda a Paco Peña, míster del Sevilla C.

Manolo Zúñiga hizo bueno el refrán futbolístico de "a entrenador nuevo, victoria segura". El nuevo preparador del Coria se estrenó sumando los tres puntos en un choque contra el Sevilla C, con ambos conjuntos en puestos de descenso.

"Fue el debut soñado porque queríamos ganar. Hay que trabajar el equipo porque hay cosas que se hacen bien, y otras que no me gustan. Me quedo con la voluntad, las ganas y la ilusión, y que tienen unas tremendas ganas de salir de donde estamos. Esta victoria les va a dar moral y, ahora, tratar de seguir ganando. Ese es el objetivo. Toca Utrera, que es un rival difícil pero hay que pelearlo. Hay que trabajar cómo estar con o sin balón, que es donde quizas hemos sufrido más de la cuenta", manifestó el nuevo míster ribereño a la finalización del encuentro.

El que fuera jugador del Espanyol y del Sevilla reiteró la predisposición de sus futbolistas desde el primer minuto. "No lo he visto anteriormente, salvo algún vídeo. También es lógico cuando hay un cambio de entrenador, pero creo que hemos estado en la justa medida de lo que es la pelea. No pasarnos de revoluciones. En la primera parte quizás tuvimos ese exceso de querer comernos el mundo, que nos pudo pasar factura en la segunda parte. Es verdad que hemos sufrido y ahora hay que meterse otra vez en la dinámica que capten lo que pretendo del equipo, y que nos establezcamos en el terreno y en la clasificación", dijo.