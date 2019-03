Lío en Tercera con los descensos del grupo X

¿Bajan tres o bajan cinco? A estas alturas del mes de marzo, a pocos meses de que finalice la competición, todavía no se sabe con seguridad cuántos equipos tendrán la posibilidad de encuadrarse en el grupo X de Tercera División la próxima temporada, donde compiten los equipos andaluces y de Ceuta. Y esto repercute directamente a la mitad de los conjuntos de la categoría, metidos matemáticamente en la lucha por la permanencia.

Todo se remonta al mes de julio del pasado 2018, meses antes del inicio de la competición. Los descensos de los equipos andaluces de Segunda B, los ascensos y descensos del grupo X de Tercera y los ascensos del grupo I de División de Honor provocó que el grupo X pasase de tener 20 a 22 equipos. Es decir, exactamente los mismos que los de la temporada 2014/2015, debido a los descensos de Real Betis B, Córdoba B y Écija Balompié, el único ascenso del Atlético Sanluqueño a Segunda B y el ascenso desde División de Honor de Xerez Deportivo, Coria y Conil.

Este aumento provocó que, el pasado mes de julio, la Federación Andaluza (RFAF) aprobase la disminución de las plazas a las 20. De hecho, el grupo X es de los pocos que supera la veintena, junto a los grupos V, IX, XI y XIII. El 21 de julio, la Asamblea General de la Federación Andaluza decidió por unanimidad hacer efectiva la circular en la que se indicaba que descenderían los equipos que ocupasen los puestos 20, 21 y 22, pudiendo ser más si finalmente el grupo tiene más de 20 clubes.

Posteriormente, el acuerdo se trasladó a la Federación Española (RFEF), y el 24 de julio, en la Asamblea General de este organismo, el presidente de la Comisión de clubes de Segunda B y Tercera, José Ángel Peláez, defendió la propuesta. La iniciativa fue un éxito y tuvo el aprobado por unanimidad. Por eso, la RFAF envió a todos los clubes el pasado 27 de julio una circular comunicándoles la nueva norma. Mientras tanto, para sorpresa de la entidad andaluza, la RFEF lanzaba el 25 de julio una circular con los Estatutos y el Reglamento para la actual temporada sin modificar nada de lo aprobado en relación a las plazas.

Así, el Diario de Jerez se puso en contacto con la RFAF, desde donde les confirmaron que prevalece la circular andaluza. Asimismo, un portavoz de la misma entidad les hizo la siguiente explicación: "Hay que guiarse por la circular de la Andaluza. Esto es un acuerdo de la Asamblea de la Federación Andaluza que posteriormente se presentó por el representante de la Tercera División en la Asamblea de la Española y que se aprobó por unanimidad.

Con lo cual, ahora mismo la única circunstancia que induce a equívoco es que la Española todavía no lo ha cambiado en su página web; pero existe un acuerdo unánime no sólo de la Andaluza sino de la Española en este asunto. Entonces, lo que está correcto es lo que dice la circular de la Andaluza, y estamos a la espera de que esta circunstancia se publique en esos términos acordados por la Asamblea del Fútbol Nacional, que es el órgano de decisión máximo del fútbol español. La aplicación de la circular ya es algo que a mí no me corresponde, la hacen los abogados y creo que está bastante clara".

La falta de concordancia entre los dos organismos tiene consecuencias importantes a nivel clasificatorio. Por ejemplo, según la circular de la RFEF, el Guadalcacín ya sería matemáticamente equipo de División de Honor tras el empate contra el Coria. Sin embargo, guiándonos por la Andaluza, el Guadalcacín aún seguiría en Tercera, al estar a 23 puntos de la salvación quedando 24. De la misma forma, equipos como el Coria o el Sevilla C estarían fuera de puestos de descenso o el Écija aumentaría la distancia con el pozo de cuatro puntos a once. Por tanto, hasta que no finalicen todas las competiciones y los entes correspondientes se pongan de acuerdo, los equipos disputarán sus encuentros sin conocer qué les mantendría en la categoría la próxima temporada.