Betis Deportivo-Xerez D.F.C.: A meter la directa y reducir la nómina

El Betis Deportivo afronta en una posición privilegiada el epílogo de una temporada en la que se ha marcado como objetivo, al menos, disputar el 'play off' de ascenso a Segunda B. Los de José Juan Romero, que se han apuntado 18 de los 24 últimos puntos en juego, buscan su tercera victoria consecutiva para consolidar la plaza entre los cuatro elegidos, manteniendo como poco su escuálido colchón con sus perseguidores.

Como impagable complemento, imponerse este mediodía al Xerez Deportivo F.C. (12:00 horas) supondría también eliminar prácticamente de la pelea a los de García Tébar, que quedarían a siete puntos (más el 'goal average' particular) a falta de otras tantas jornadas para el final. Que ya es mucho suponer, todo sea dicho, pues los azulinos llevan veinticuatro entregas del campeonato sin encajar una derrota, aunque la racha de empates les lastra (únicamente Puente Genil y Xerez C.D. firman más tablas, si bien sólo el líder Utrera perdió menos veces).

En el aspecto puramente deportivo, José Juan tiene a prácticamente todos los futbolistas a su disposición, pues únicamente cuenta con la baja de Jorge, lesionado de larga duración. Kaptoum, concentrado con Camerún, suele ir a menudo con el primer equipo, por lo que no lo echa de menos el gerenense, que liberó ayer a Simón y Calderón para que disputaran con el juvenil A el derbi de División de Honor. En el otro bando, Jorge Herrero está lesionado, mientras que Álex Colorado cumplirá sanción.

La semana no ha sido especialmente tranquila, tras la decisión del Betis de no vender entradas a la afición visitante, una práctica habitual esta temporada cuando le tocó jugar en el campo 2 y el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con un aforo limitado, pero no en el principal, ya que suele dejarse la antigua grada para los foráneos. Como trasfondo, los incidentes que se registraron en tierras jerezanas, si bien es cierto que contra el otro equipo de la ciudad, cuyos ultras también la liaron en Écija.