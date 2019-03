Coria: Emana, para la 19/20

El Coria buscará esta jornada ante el Córdoba B constatar la mejoría exhibida contra el Algeciras, al que goleó por 3-1 demostrando que el equipo, poco a poco, va asimilando los conceptos y la idea de Manolo Zúñiga. Todo ello, sin olvidar la reclamación de alineación indebida del Guadalcacín en el encuentro que les enfrentó hace dos jornadas.

No está siendo una temporada fácil para los corianos, aunque se conjuran para lograr una permanencia que les permitiría continuar el proyecto para la próxima campaña. En el club ribereño se entiende que hay buena base después de los muchos cambios sufridos por el plantel durante la temporada, una plantilla que podría tener una guinda de lujo para la 19/20: Achille Emana.

El Coria no se quiere descentrar, ya que hay mucha igualdad en la categoría y la permanencia no está cerrada, pero el que fuera jugador del Betis se encuentra entrenando con el equipo amarillo después de su frustrada experiencia en el Badalona de Segunda B, fichaje que no se concretó por problemas burocráticos. Anteriormente, había estado entrenando en el Gerena, que anunció su fichaje, aunque no llegó a debutar.

El camerunés pidió permiso para entrenar y en el Coria están encantados con él. Pese a la inactividad, destacan su buena forma física e, indudablemente, su calidad. Pese al poco tiempo que lleva, se encuentra muy integrado e, incluso, llegó a participar de la charla previa al duelo ante el Algeciras, transmitiéndole el club al atacante el deseo de contar con él de cara al próximo campeonato, siempre que se logre la permanencia.