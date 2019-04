David Solana: "En el Utrera me ven como un 'Viejoven'"

Ser el preparador físico más joven de Tercera división no es algo fácil. Con 22 años y con una abultada trayectoria profesional, el preparador físico del CD Utrera, David Solana, habló para ESTADIO sobre los objetivos del equipo utrerano, de su dilatada experiencia profesional y de su futuro.

P: ¿Quién es David Solana?

R: Soy un chico de 22 años con mucha inquietud y ganas de trabajar. Mientras estudiaba mi Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte obtuve el Nivel 2 de Fútbol (Curso de entrenador) además de otros cursos como el de entrenamiento personal, socorrismo, etc. Esos cuatro años de carrera los compaginaba además con dos equipos de fútbol en la escuela Antonio Puerta del Sevilla FC.

Como persona inquieta que soy, los veranos no eran menos. Los ocupaba en los 'Summer Camp' que organiza el Sevilla FC, también trabajé el verano pasado para el Huddersfield Town sub 18 que hizo su pretemporada aquí durante 2 semanas y lo hice como entrenador asistente y traductor durante su viaje, y algunos viajes más como el de hace dos veranos a San Francisco para crear el modelo de juego y estructura del club San Juan Soccer Club.

P: ¿Cuándo llegó al Utrera?

R: Llegué en abril del pasado año para terminar la temporada 17/18 con el objetivo de evitar entrar en descenso en los últimos cinco partidos de Liga. Nunca olvidaré esos días previos, estaba nervioso ya que con 21 años iba a empezar a entrenar en Tercera división. Me acuerdo que durante los primeros días me dejé la barba para aparentar ser más mayor.

P: ¿Cuántas personas formáis el cuerpo técnico?

R: Actualmente somos seis personas (primer entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros/analista, fisioterapeuta, utillero y yo).

P: ¿Qué tiene de especial vuestro trabajo en el club?

R: Simplemente le dedicamos mucha ilusión y trabajo. Lo más importante es que se hace un trabajo cooperativo, no existen parcelas que ocupa el preparador físico o el primer entrenador, todo es un trabajo integrado.

P: ¿Los jugadores han notado un cambio tras la incorporación del cuerpo técnico?

R: Los jugadores siempre notan un cambio cuando entra otro cuerpo técnico, existe una rutina diferente, los ejercicios cambian, el mensaje cambia.

P: ¿Cómo cree que va a finalizar la temporada para el CD Utrera?

R: Se acerca un final de Liga muy apretado por la cantidad de equipos que quieren estar entre esos cuatro primero puestos pero espero que nosotros seamos uno de esos.

P: ¿Cómo lleva eso de ser el preparador más joven de Tercera?

R: He normalizado la situación de que algunos se extrañen al verme tan joven en un cuerpo técnico. Siempre he tenido un defecto y es que me comparo con las personas que están a mi alrededor, que suelen ser más grandes que yo y con más experiencia, por eso todo lo que hago intento que me valga por dos, reflexionando continuamente y buscando una mejora personal. Creo que por eso dentro del cuerpo técnico me consideran un 'Viejoven'. Al principio creía que la relación con los jugadores se iba a ver afectada, pero al final te ganas el respeto con tu trabajo y tu personalidad.

P: ¿Hasta dónde aspira a llegar?

R: Uno siempre sueña con llegar a la élite pero hay que tener los pies en el suelo siempre, ahora mismo lo que toca es ser mejor que en el entrenamiento anterior.

P: ¿Qué le ha llevado a estar en Inglaterra con el Wimbledon?

R: Fue una beca de la Real Federación Española de Fútbol, que habiendo cursado el nivel 2 ese año (2017) podía apuntarse cualquiera. Tras la entrevista me eligieron y pude pasar casi tres meses en Londres trabajando con el AFC Wimbledon. Una experiencia muy bonita donde conocí el fútbol inglés desde dentro.

P: ¿Sigue entrenando en la escuela Antonio Puerta?

R: Este año dejé la escuela Antonio Puerta porque no podía compaginar el Máster que estudio actualmente y la preparación física del CD Utrera con los entrenamientos de la escuela.Cada vez que visito a mis antiguos compañeros en la ciudad deportiva me llevo mucha alegría cuando me encuentro a los padres de mis antiguos jugadores, fueron cuatro años donde aprendí mucho como entrenador y gestor de un grupo.

P: ¿Qué hizo en California con el San Juan Soccer Club? ¿Y con el Huddersfield en Sevilla?

R: La misma persona que me entrevistó para mi estancia en Londres fue la que decidió que era la persona idónea para trabajar con este equipo recién subido a la Premier League. Era la pretemporada de su equipo juvenil y yo actué como entrenador asistente y traductor del grupo durante las dos semanas. Todavía sigo teniendo mucha relación con su cuerpo técnico.