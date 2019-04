Juan Carmona:"Ya es un premio pelear la liguilla"

Entre otros muchos aspectos, el fútbol es el deporte rey por su carácter impredecible. En medio de presupuestos altos y plantillas que se presuponen de mayor calidad, siempre se cuelan modestos que realzan la grandeza del balompié. Como es el caso del Osuna, recién ascendido que está completando una temporada brillante en su retorno a la Primera Andaluza. A falta de tres jornadas, el cuadro de Juan Carmona, 'Juanito', ocupa plaza de 'play off' y, por lo tanto, depende de sí mismo para disputar la promoción por el ascenso. "A principio de curso, no nos imaginábamos estar en esta situación porque nuestro objetivo era mantener la categoría. Hemos intentado llegar vivos al tramo final", explica el míster ursaonense.

El regreso de 'Juanito', tras más de una década de su marcha, al Osuna trajo consigo una idea futbolística muy particular. Según afirma el técnico, la confianza de los jugadores en ella ha sido clave para entender los resultados del equipo: "Los jugadores han creído en nuestra forma de jugar desde el primer momento. Un estilo bastante arriesgado. Se han adaptado bien a nuestro sistema, que se basa en jugar con tres defensas: 1-3-4-2-1".

Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el conjunto rojiblanco se ha colado entre los transatlánticos de Primera Andaluza manteniendo el bloque del ascenso. "En verano solo tuvimos tres refuerzos. Prácticamente es el mismo equipo. Incluso con bajas en el tramo final: Palop, nuestro delantero referencia y capitán, creo que no va a poder jugar más. Tiene siete puntos de sutura en el párpado. En lugar de reforzarnos, nos estamos debilitando", recuerda Juanito.

Por ello, el Osuna, que durante gran parte de la temporada ha ocupado plazas de 'play off', es el equipo revelación de la categoría: "Creo que sí, la temporada que estamos haciendo es digna de alabar. También tenemos problemas para completar los entrenamientos; a veces nos encontramos doce o trece futbolistas. A la hora de competir, los jugadores están haciendo un temporadón, jugando bien e intentando ir a ganar todos los partidos".

En este 'rush' final, el cuadro rojiblanco juega con un punto a su favor: una vez cumplido su objetivo, los ursaonenses no tienen la obligación de entrar en la promoción. "Nosotros no tenemos presión. Ya es un premio pelearlo, si conseguimos jugar el 'play off'€ Está claro que es bueno para nosotros. No tenemos esa presión, por eso estamos jugando bastante bien", afirma Juanito. Rociera, segundo; Tomares, líder; y Villafranco, un punto por detrás, son las piedras en el camino del Osuna. "Es el calendario más difícil. Nos la jugaríamos con el Villafranco después de la Feria del pueblo", finaliza el míster.