Un bache de "efectividad" para el Utrera

El Utrera se conjura esta jornada para salir de la crisis de resultados en la que se encuentra. Después de comandar la clasificación muchas jornadas del torneo, es tercero en este momento tras sumar un punto de los últimos doce, un bache para el que Jesús Galván, entrenador del cuadro utrerano, tiene una explicación.

"Considero que la crisis es más de resultados. Analizados fríamente los partidos, sinceramente, no creo que hayamos estado tan mal. El equipo ha jugado bien, pero es cierto que la suerte que teníamos antes en situaciones de gol, ahora nos falta efectividad. Nos están condenando los errores, no estamos teniendo fortuna de cara a gol. Es una cuestión de efectividad; si antes había partidos que llegabas cuatro veces y metías dos, ahora no. Tenemos que volver a ser prácticos y efectivos en las dos áreas", declaró Galván, que resta presión a los suyos: "Por desgracia, la mala racha nos ha llegado ahora y aparecen los nervios y la incertidumbre. Otros equipos la han pasado antes. A mis jugadores les digo que se quiten la presión; el objetivo era intentar meternos en los 'play off' y para ello estamos luchando".

Al respecto, de ganar este domingo al Arcos estaría a un paso de lograrlo, una cita para la que el Utrera recupera a piezas importantes y únicamente pierde a Javi Medina y Álex Ortiz.