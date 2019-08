Écija: Cerrando frentes en San Pablo

El verano no está siendo una balsa de aceite en el Écija. Con la llegada de Ángel Gómez Mariscal todo apuntaba a una vuelta a la tranquilidad, pero las primeras semanas del aragonés están siendo convulsas, sobre todo, en el aspecto económico, a la espera de saldar la deuda de la plantilla del pasado ejercicio.

La actividad se intensifica en todos los frentes, aunque es el deportivo el que arroja más luz. Después de los primeros amistosos, el cuerpo técnico ha tomado las primeras decisiones. Al respecto, por razones técnicas y deportivas, se ha decidido dar la baja al cigarrero Álvaro Lora, Migue y Ramón Pradas.

Tampoco continuará en la disciplina azulina el central Antonio Mesa, procedente del Tomares, aunque por otras razones. El excanterano del Sevilla regresa a la disciplina de un filial, ya que se ha enrolado en el Atlético Onubense, primer filial del Recreativo de Huelva.

En el apartado de altas, ayer se esperaba por parte del club firmar los contratos de aquellos jugadores apalabrados, entre los que se encuentra el ecijano Alejo, que ya ha entrenado y ha disputado algún amistoso con los astigitanos.

El ex del Puente Genil se suma a otros futbolistas como Isco o Rubén Rodríguez, cuyo interés adelantó este diario; el atacante sanluqueño Dani Cadena; Gabri, ex de la UP Viso; el ecijano Nacho Martín o el lateral Carraña, entre otros.

En el apartado económico, hay que recordar el enfrentamiento vía entrevistas en Andalucía Centro Deportes la semana pasada entre Antonio Saiz, responsable de Segunda B y Tercera de la AFE, y el presidente ecijano Ángel Gómez Mariscal.

Pactado el calendario de pagos, que como señaló este diario el primer abono era del cincuenta por ciento del total, según el máximo responsable astigitano no era el día 1, como señaló AFE, sino ayer. El organismo estaba ayer concretándolo todo y espera confirmar hoy todos los pagos.