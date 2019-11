Miguel Gómez, el 'jefe' del líder Castilleja

Alejandro Ceballos afrontó el pasado verano un proyecto diferente a los que había aceptados en temporadas anteriores. Lejos de equipos con aspiraciones, le tocó moldear a un bisoño Castilleja que no sólo puede considerarse la revelación del G. I de DH Sénior, sino que es el flamante líder tras siete triunfos consecutivos.

Nombres a destacar, varios, siendo Miguel Gómez uno de ellos. El de Almensilla, a sus 19 años, disfruta de su primera temporada sénior. Curtido en el Puebla, después de un fichaje frustrado por el Coria regresó a casa, recibiendo la llamada del Castilleja en su tercer año juvenil: "Me llamó Pablo (Galán, entrenador del primer juvenil) y me lo dio todo. Lo jugué todo y el club me prometió junto a Armenta ser jugador del primer equipo esta temporada".

Hasta la fecha, es un fijo para Ceballos. Titular indiscutible y habitual mediocentro, siendo empleado también como interior y central, lleva tres goles, uno de falta y dos de penalti, ya que es el encargado de los lanzamientos en ambas disciplinas. "Estoy muy agradecido al míster porque desde el primer momento ha confiado en mí; me dice que soy un 'todocampista'. Me adapto donde me ponga". Sobre el liderato, el almensillero no quiere presiones extra: "Disfrutamos el momento y cada jornada. No miramos más allá. Somos un equipo joven y no tenemos esa presión de ascender obligatoriamente".