Israel y Ángel Puerto, hermanos de sangre roja

La Navidad es tiempo de reencuentro, de reuniones familiares y con los más allegados, de estrechar lazos y compartir estas fechas tan especiales, sobre todo cuando te separan cerca de 3.000 kilómetros. Esta es la distancia entre El Viso del Alcor, cuna de los hermanos Israel y Ángel Puerto, y Wroclaw, actual destino del primero.

Aparte de ADN, comparten su condición de visueños, su profesión de futbolistas, demarcación (son centrales) y... sevillismo. Pese a que el mayor (Israel, de 26 años), es actual jugador del Slask Wroclaw de la Primera polaca, fue una de las mayores promesas de la cantera de la Carretera de Utrera, abandonándola en la 14/15, rumbo al Villarreal, continuando la saga Ángel, de 17 años, actual jugador del Liga Nacional Juvenil de Juan Díaz Quinta 'Juanito', donde ha disputado trece de los catorce encuentros.

"Me gustaría verlo mucho más en directo, pero me llama después de cada partido, me cuenta y le aconsejo en lo que puedo", declara Israel, que pese a la lejanía tutela a su hermano pequeño desde su experiencia.

El actual jugador del Slask Wroclaw fue una de las grandes promesas de los escalafones inferiores del Sevilla. Ingresó en la cantera nervionense en segundo año de alevín, de la mano de Luis Acevedo y Calderón. Por entonces, jugaba de '6', pero evolucionó a defensa central: "Leiva (reputado técnico de cantera) me corregía cosas como central. Fueron pasando los años, me adapté y lo interioricé. Me gusta defender y ser defensa".

Internacional sub 17, sub 18, sub 19, sub 20 (llegó a disputar un Mundial) y sub 21, llegó a debutar con el primer equipo, aunque en la 14/15 emigró al Villarreal en busca de asentarse en Primera, comenzando después un periplo por Lugo, Racing, Mirandés y Recreativo el pasado año, firmando en verano por el Slask Wroclaw.

"Hablo mucho con él (Ángel). Tiene una virtud. Aparte de lo listo y lo fuerte que es físicamente, me ha visto a mí y donde nos hemos equivocado, las decisiones buenas y malas que hemos tenido", apunta Israel, que añade de su hermano que "físicamente es superior". "Con su edad no tenía la forma física que él tiene".

Al igual que Israel, Ángel evolucionó a central. Ingresó en el Sevilla en benjamines como lateral derecho, hasta que en cadete de primer año su crecimiento físico le llevó al centro del zaga. Además de a su hermano, idolatra a Sergio Ramos y Van Dijk y cursa Segundo de Bachillerato.

Ir a Polonia, "la mejor decisión".



Salvo 61' en LaLiga y 41' en la Europa League, además de 508' en la Copa del Rey, el grueso de la trayectoria de Israel Puerto ha sido en Segunda B. Tras salir del Villarreal, contabilizó 2.583' en temporada y media con el Lugo en Segunda. Desde entonces, Racing de Santander, Mirandés y Recreativo, tres temporadas en la Categoría de Bronce hasta el día de hoy.

"Cuando terminamos la Liga con el Recre, con un poco de decepción por cómo fue la temporada y cómo acabó (fue campeón de su grupo, pero no subió), mis agentes (la empresa Implica-T lo representa) me comentaron la posibilidad de ir a Polonia, al Slask Wroclaw. Al principio, a la familia no le sonó muy bien, pero si ellos lo decían sabía que era la mejor opción. Me veía capaz y desde el primer día la adaptación ha sido brutal. Lo fácil era esperar en España y a ver qué pasaba, pero creo que hemos acertado. Es la mejor decisión. Tenía una cosa clara: quería jugar en la elite y el camino más corto era jugar en Polonia", explica.

Una vez recuperado de la lesión con la que llegó a Wroclaw, Israel es un fijo, ha jugado los 16 partidos que ha estado disponible y ha dado una asistencia: "Ahora peleo por jugar Champions o Europa League, no por ascender. Es fútbol profesional. Es una liga muy competitiva, seguida y la cobertura es increíble".

Mientras disfruta de su nueva experiencia, a Israel, con una cláusula de 750.000 euros, no le pierden de vista desde España, siendo el Eibar uno de los clubes que vigila las evoluciones del otrora canterano sevillista.