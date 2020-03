¿Junio para que ruede el balón en Tercera?

Siendo la salud la cuestión primordial en este momento, transcurriendo paralelamente con la económica, el aficionado al fútbol también tiene en su agenda de prioridades conocer si volverá o no a rodar el balón. La elite va por un lado y el fútbol no profesional por otro, aunque en ambos, según el deseo de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, es finalizar la temporada. Ahora bien, ¿cuándo?

Es la gran pregunta para la cual no hay respuesta. Nadie la tiene. Mirando a Europa, se van tomando las primeras decisiones. En Inglaterra, aunque las categorías son diferentes, se anula el amateur; Portugal quiere, aunque no se ha pronunciado, así como Francia e Italia, que también desean acabar los campeonatos.





La RFAF aguarda al 12-A



Respecto al fútbol andaluz, a nivel oficial, no hay ninguna postura adoptada. "De momento, no hay decisión. Hasta que pase el Estado de Alarma, fijado para el 12 de abril, y ver si se prolonga o no, no habrá novedad", señalan fuentes federativas consultadas por este diario.

Sin embargo, a la espera de que haya decisiones oficiales, sí salen voces autorizadas que ofrecen algunas pistas. Al respecto, Álvaro Moya, presidente de Los Barrios y delegado de Proliga Andalucía y Comisión de Segunda B, ha manifestado en RTVSOL que: "Esta temporada se reanudará y acabará terminando, es lo más natural para la competición. Calculamos que podemos empezar a competir a principios de junio para finalizar las jornadas restantes (nueve) a mediados de julio, cuando comenzarán a disputarse las fases de ascenso, ello provocará que el inicio de la temporada 2020/2021 se produzca a finales del mes de noviembre".