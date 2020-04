Ayala, portero del Utrera: "Opto por medidas especiales y jugar"

El mundo del fútbol se ha visto obligado a parar, y sus figuras, también. Sin embargo, su buen hacer durante los siete meses que lleva la competición y las ganas por volver a los terrenos de juego hacen que sigan al pie del cañón, deseosos de balón. Es el caso de Antonio Ayala y su voluntad de volver a vestir la elástica del Utrera en breve.

"La temporada estaba siendo muy buena en este último tramo y, aunque no sepamos cuándo vamos a volver, sigo trabajando duro para regresar en un estado de forma óptimo que nos permita continuar con la racha", comenzó diciendo.

Y es que el guardameta nacido en Los Palacios comenta a ESTADIO que el club utrerano, a través de las figuras de David Solana (preparador físico) y José Luis Flores (nutricionista), han elaborado un plan personalizado para cada jugador con el que mantener, dentro de las posibilidades de cada uno, el estado de forma. "Mi plan de entrenamiento se basa, principalmente, en ejercicios de fuerza. No obstante, intento también prepararme para ejercitar los reflejos, me pongo los guantes en la terraza, golpeo y agarro un balón... Son pequeños detalles que me permiten seguir teniendo el tacto", añade.

Y es que este inesperado parón les ha venido en el mejor momento del curso. Después de un comienzo un tanto irregular, con algunas dudas generadas por la escasez de resultados, se confió en el proyecto, en el entrenador y en el grupo, algo que "ha sido clave para reflotar el barco" y meterse "de lleno en la pelea" por los 'play off'. "El equipo siguió trabajando bien, fue cogiendo confianza, y ganar partidos como el de Rota o empatar en casa del por aquel entonces líder Ciudad de Lucena nos hizo creer de verdad", consideró.

A sus 31 años, es su cuarta campaña en la entidad, donde comparte vestuario con grandes amigos de la infancia, como Cachana, y jugadores de talento como Marrufo, Álex del Río, Kiki o Javi Medina, los cuales, sumado a su trabajo, le ayudan a ser uno de los arqueros más en forma de la Liga, con sólo 22 goles en contra (es el segundo menos batido, superado únicamente por Adrián, del Sevilla C).

"Tanto en el plano personal como en el colectivo, ha sido una montaña rusa, de menos a más. Ahora, estaba muy bien, llevaba cuatro partidos sin encajar; es mérito de todos. De Josemi (entrenador de porteros), también. Sólo espero que se tomen las medidas especiales necesarias y, si hay que adaptarse y alargar la Liga, opto por hacerlo y jugar. Nos espera un final emocionante, y no me importa competir en junio; para ello seguimos entrenándonos", zanja.