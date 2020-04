Andalucía da su respaldo a la RFEF

España, a vueltas con el coronavirus, y la RFEF, con el fútbol. La salud, dicen, continúa siendo la prioridad, pero la reanudación o no de los campeonatos domésticos continúa generando debate. Con Primera y Segunda a un lado, el fútbol amateur ha sido noticia esta semana y lo será la próxima.

Hay que recordar que la RFEF convulsionó el pasado martes el balompié semiprofesional con el anuncio de su propuesta, que se reduce a tres aspectos claves: fin a la liga regular, no hay descensos y se respetan los ascensos, pero con algún matiz. Los 'play off' de ascenso a Segunda B y Tercera han sido y son el mayor punto de fricción, proponiendo el organismo presidido por Luis Rubiales que los equipos clasificados serán aquellos que tengan su billete según la tabla hasta que se suspendió el campeonato. He aquí el primer punto de discordia, ya que han levantado la voz aquellos que se quedan fuera.

Por otro lado, el otro punto de debate han sido los 'play off', perdiendo los primeros clasificados la preferencia que tienen, referente a la posibilidad de una segunda oportunidad de ser eliminados en la eliminatoria de campeones.

Desde el martes hasta el viernes, las territoriales han consultado a sus clubes, trasladando su opinión a la RFEF, que debe anunciar su decisión final; señalan que la reunión podría ser el miércoles.

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), al respecto, ha dado su respaldo a la Española. Los clubes andaluces de categoría nacional, apoyan la moción propuesta por la RFEF, según se desprende de la consulta realizada por la Andaluza y que fue remitida. El consenso es unánime acerca de finalizar la competición regular. Asimismo, la totalidad de clubes (169 de 172) está conforme con la idea de que no se produzcan descensos, mientras que 170 de 172 entidades aprueban la fórmula del 'play off' exprés.

El comunicado de la RFAF añade que: "Un alto porcentaje prefiere que para dilucidar los equipos que ocupen las plazas de 'play off' se respete lo indicado en la norma de cada competición". Ahora bien, "los clubes clasificados del 5-8 solicitan una ampliación de plazas respecto a lo que dice la norma para que en el 'play off' participen del 1-8". Por último, "los clubes también consideran que los primeros clasificados deben tener algún tipo de beneficio".

La propuesta de la RFEF ha desatado el malestar de muchos clubes, que no aceptan el 'decretazo' de Luis Rubiales, aunque parece poco probable que la Española dé marcha atrás. No hay que descartar futuros procesos judiciales.

Ascenso a Segunda división

Los capitanes de seis conjuntos de Segunda B han firmado un comunicado conjunto en nombre de sus plantillas mostrando el rechazo a la propuesta de 'play off' exprés lanzada desde la RFEF para acabar la temporada en la Categoría de Bronce. Estos son: Rayo Majadahonda (G. I), Lleida (G. III), Balompédica Linense, San Fernando, Córdoba y Real Murcia (todos del Grupo IV).



Los firmantes solicitan que, en caso de que las autoridades sanitarias autoricen a que se jueguen los 'play off', participen en él los ocho primeros clasificados de cada grupo, en lugar de los cuatro primeros, como propone la RFEF.

Ascenso a Segunda B: Betis Deportivo y Utrera aguardan expectantes

De hacerse oficial la propuesta de la RFEF, dos sevillanos estarían implicados en la lucha por el ascenso a Segunda B: Betis Deportivo y Utrera. Primero y cuarto del Grupo X, hasta que acabó la competición, lucharían por el ascenso, aunque todavía desconocen el formato. Se está hablando de 'play off' por territoriales entre los cuatro primeros, pero no se descarta que sea entre el mismo grupo.

El Mairena aboga por coger la primera vuelta

Ángel Domínguez, técnico del Mairena, mostró su opinión acerca de los criterios de ascenso en Primera Andaluza. El alcoreño es partidario de que "se coja la clasificación de la primera vuelta, porque ahí sí han jugado todos contra todos". El Mairena, fuera ahora de puestos de 'play off', era tercero en el ecuador. Respecto a las categorías autonómicas y provinciales, aún no se ha abordado nada.

Estrella San Agustín: Es el momento de cambiar las categorías

El presidente de la Estrella San Agustín, Rubén Gámez, no ve con malos ojos la última propuesta anunciada por la Federación Española de Fútbol (RFEF) de acabar las competiciones no profesionales.

Por otro lado, y según declaró al portal digital elbanquilloweb.com, añadió que "ahora, con lo que está pasando, es el momento ideal para reestructurar las categorías porque nadie descendería".