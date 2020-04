La propuesta de Rubiales para el fútbol modesto, a debate en ESTADIO

El pasado martes, el fútbol semiprofesional se agitó. De la noche a la mañana, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cambió su discurso y formuló a las territoriales una propuesta que, salvo sorpresa mayúscula y con algún pequeño matiz, va a suponer la conclusión de la temporada regular en Segunda B y Tercera sin descensos y con un 'play off' exprés.

La salud de los jugadores, la viabilidad económica de los clubes y la idea de perjudicar al menor número de equipos posibles parecen ser los motivos que han llevado a la Española a proponer esta solución definitiva. En lo que respecta al balompié andaluz, el consenso parece absoluto. Así se desprende de la consulta que ha realizado la RFAF a 172 clubes. No obstante, el 'plan Rubiales' ha generado gran controversia, opiniones divididas, reacciones negativas y propuestas de todo tipo.

El primer gran pilar del planteamiento es la ausencia de descensos. Una medida que generaría en cursos venideros la presencia de más equipos tanto en Segunda B como en Tercera y, por lo tanto, la reestructuración de las categorías. Sin embargo, el gran tema de debate que se trasladará a la reunión que mantendrá la RFEF con las territoriales es el modelo definitivo del 'play off' exprés. En principio, la intención de la Española es que los actuales cuatro primeros conjuntos de cada grupo disputen la promoción. De esta forma, cuando aún faltan diez fechas en Segunda B y nueve en Tercera, muchos clubes entienden que es una medida que supone un grave perjuicio para sus intereses.

¿Es justa la propuesta? ¿Debería haberse apostado por reanudar las competiciones? ¿Ampliar el 'play off' a ocho equipos?... ESTADIO ha querido pulsar la opinión de seis periodistas que cubren habitualmente las categorías de Segunda B y Tercera y, por ende, conocen a la perfección la realidad del fútbol modesto andaluz. El 'plan Rubiales', a debate.





Bernardo Ruiz (Muchodeporte): "Genera consenso, pero no es justa"



A su juicio, la RFEF intenta la aprobación del mayor número de equipos posibles. "La medida del 'play off' exprés trata de generar consenso porque suprime los descensos, pero no es justa. Dicho lo cual, menos disputar el resto de la temporada en el momento que fuese posible, cualquier decisión que se tomara iba a ser injusta. Es cierto que Rubiales maneja información que nosotros no porque el cambio de discurso ha sido muy sorprendente en apenas tres días. Los clubes han apoyado esta medida porque tampoco conocen la realidad del futuro, porque estoy plenamente convencido de que, por desgracia, vamos a regresar la siguiente temporada sin público en las gradas", afirma el periodista de 'Muchodeporte', que añade: "Ampliarlo a ocho equipos no es recomendable. Si se ha explorado esta vía es porque ha de ser un 'play off' exprés. Si hay que limitar se limita".





Manuela Romero (Diario de Jerez): "Es lógico que no haya descensos"



Desde Jerez de la Frontera, Manuela Romero cree que concluir ya el curso es lo más sensato: "Dar por terminado el curso parece lo más acertado por la salud de todos. Se habla con mucha facilidad de volver a jugar mientras siguen muriendo más de 500 personas al día y eso es un disparate". Eso sí, reconoce que "choca el cambio de discurso de Luis Rubiales, que desde el primer momento mantuvo que las competiciones debían acabar con las reglas iniciales". Sobre la propuesta, la periodista que cubre al Xerez Deportivo FC y al Xerez CD razona: "Injusta es cualquier solución que no sea disputar todos los partidos y la duda, si apostar por el 'play off' exprés o dar las ligas por nulas. Es lógico que no haya descensos y también lo es permitir a los primeros clasificados luchar por el ascenso. El criterio a seguir no va a contentar a nadie, ni siquiera si se incluyen a ocho equipos".





Juanma Navas (Ceuta Deportiva): "Me parece injusta y arbitraria"



A un punto del 'play off' en el Grupo X de Tercera, el Ceuta es uno de los grandes perjudicados. Juanma Navas cubre la actualidad del equipo caballa. "La postura adoptada por la RFEF me parece injusta y arbitraria. Después de manifestar en más de una ocasión que no se terminaría con la clasificación tal y como está ahora, que lo consideraba una injusticia para el fútbol no profesional o que no se podían cambiar las reglas a mitad de temporada, Luis Rubiales ha dado marcha atrás tratando de contentar al mayor número de equipos posibles", asegura el periodista de 'Ceuta Deportiva', que agrega: "El presidente de la RFEF ha creado unas falsas expectativas que se podía haber ahorrado, enojando en el Grupo X a los equipos que se encuentran a un paso del 'play off'. Si no es posible terminar la temporada por causas de fuerza mayor, las bases de la competición aconsejan darla por concluida, como si no se hubiera jugado, o computar los resultados a la conclusión de la primera vuelta. Otra medida que se puede adoptar es ampliar a ocho equipos el 'play off' exprés desvirtuado, en el que el líder no tiene ventaja alguna".





Emilio Jiménez (Ser): "Abogaría por el ascenso del primero de cada grupo"



Haciendo hincapié en la salud de los equipos, Emilio Jiménez considera que, si no se puede terminar la temporada regular sobre el césped, tampoco deberían disputarse unos 'play off': "Es una medida que busca contentar a todo el mundo. Lo de quitar los descensos es quizá lo menos justo. Eso sí, si hubiera descensos, habría muchos equipos que no estarían de acuerdo. A día de hoy, si realmente lo que se busca es la salud de los jugadores, tiene poco sentido que vaya a haber unos 'play off'. Si se busca jugar lo menos posible, yo realmente abogaría por el ascenso del primero de cada grupo. Se miraría por la salud de todos los jugadores". El periodista de la Sierra Sur y la Campiña sevillana también pone el foco en el tema económico: "No veo viable volver a jugar. Los clubes están comprometidos a pagar hasta junio, imagina que se puede jugar con público a partir de octubre y, durante ese tiempo, ¿los jugadores que van a estar sin cobrar? ¿De qué viven? Aparte, ¿cómo cuadrarían los clubes eso económicamente? Es la solución perfecta, pero es inviable".





Rafa Cano (El Día de Córdoba): "Ha logrado el efecto que buscaba; crear división entre los clubes"



"La propuesta es un despropósito. Atenta contra el principio básico de cualquier competición, que es la de mantener las mismas normas desde que empieza hasta que finaliza. Además, es tremendamente injusta con los mejores clubes de cada una de las categorías. Muchos equipos que aspiraban al ascenso van a recibir el mismo premio que otros que estaban prácticamente descendidos ya: una permanencia que incluso puede ser un castigo si en años posteriores termina por salir adelante el proyecto de una Segunda B elite como trampolín al fútbol profesional", afirma Rafa Cano, de 'El Día de Córdoba', que agrega: "La preocupación que me deja es la constatación de que el fútbol no profesional importa muy poco a la RFEF. Rubiales ha faltado a su compromiso. Con LaLiga quemando todas las opciones para finalizar, creo que habría que trabajar en una alternativa más similar. Y en caso de tener que acortar los plazos, no es justificable privar a algunos equipos de luchar por el ascenso y premiar a los peores con una permanencia inmerecida". Por último, añade: "La RFEF ha logrado el efecto que buscaba, que no es otro que crear división entre los clubes para terminar imponiendo su criterio".





Alessio González (Europa Sur): "Se podría buscar un modelo de 'play off' más amplio con ocho equipos"



Alessio González cree que el fútbol modesto tiene que tomar su propio camino y, por ello, entiende a la RFEF: "La medida genera opiniones divididas porque cada club mira por sus intereses y hay mucho en juego. Sí tengo claro, y ahí entiendo la postura de los clubes, que el fútbol no profesional hay que separarlo del profesional. No se puede plantear retomar la temporada a partir de verano porque estamos hablando de jugar a puerta cerrada, con lo que eso supone para equipos modestos, que, en buena medida, viven de la taquilla". Eso sí, el periodista del Campo del Gibraltar admite que un 'play off' con los actuales cuatro primeros de cada grupo puede resultar injusto: "Quedan jornadas suficientes y hay equipos que están fuera y tienen opciones reales de entrar. Por ello, la idea podría ser buscar un formato de 'play off' más amplio con los seis, siete u ocho primeros. Un 'play off' más realista con equipos que actualmente tienen opciones de disputarlo. Partido único, dos fines de semana...". Para concluir, se refiere al otro gran pilar de la medida: "La fórmula de quitar los descensos sí me parece más justa porque a un equipo de Segunda B o Tercera le cambia por completo la economía".