División total en la Primera Andaluza

Rociera y Mairena son dos ejemplos de la situación que se queda en Primera Andaluza: un equipo dentro de los puestos de 'play off' y otro que se ha quedado muy cerca. Lince.

Todavía no hay nada oficial, por lo que se desconoce cuál será la decisión que tome la delegación sevillana de la RFAF con las categorías provinciales. Sin embargo, se especula que se podría optar por dar continuidad a la decisión de la RFEF con el fútbol semiprofesional, la cual está basada en suprimir los descensos y solventar la temporada con un 'play off' exprés. He aquí el gran debate futbolístico.

La Primera Andaluza, como bien es sabido, se resuelve con un 'play off' de ascenso a la División de Honor Sénior entre los cuatro primeros clasificados de la tabla, que en este momento y hasta la suspensión del fútbol nacional por la pandemia del coronavirus son Rociera, Lora, Camas y Morón los que ocupan dichas plazas en ese orden descendente. No obstante, este plan dictaminado por Luis Rubiales no acaba de convencer a todos y provoca que muchas voces se alcen y propongan varias alternativas al respecto.

Si no se finaliza la temporada regular de la forma que estaba acordada, ¿qué es más justo, que se disputen el ascenso los clubes que estaban en esos puestos tras la finalización de la primera vuelta, o los que están en este momento tras haberse disputado ya el 75% de la campaña? ¿Sería viable disputar dichas eliminatorias más allá del 30 de junio? Y en tal caso ¿por qué no, alargar la temporada en los meses y finalizarla en agosto-septiembre para sí darle un broche sobre el terreno de juego? O ¿por qué en una situación excepcional no tomar decisiones excepcionales y que suba el virtual campeón?

Estas son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa de la Federación y que los propios equipos intentan responder desde su puesto clasificatorio. En el tema de los descensos nulos no hay controversia, pero sí hay una discusión sobre la justicia del ascenso entre Juan Olea, del líder Rociera, 'Chico', del Lora (2º), Menudo, del Camas (3º), Lara, del Morón (4º), y los hasta ahora más perjudicados fuera del ascenso, Francis García, del Bellavista (5º) , y Ángel, del Mairena 6º).

Hay consenso entre los técnicos con que ninguna decisión será del gusto de todos y, que sea cual sea, los clubes la acatarán y se adaptarán de la mejor manera posible, pero siempre y cuando se priorice la salud de todos los que conforman el mundo del deporte rey. Así lo han querido transmitir a través de ESTADIO.

Juan Olea (Rociera): "Que quede claro que no nos negamos a jugar"

El técnico del líder quiere dejar constancia de que si fuera por ellos y se asegurara al 100% la salud de todos, finalizarían la temporada cuando se pudiera. "En lo que no estoy de acuerdo es en hacer un 'play off' rápido y corriendo. Lo justo es acabar la liga regular y así jugarse el ascenso ente los equipos que lo merecen. Si no se puede acabar, pues que se cancele y seamos nosotros por méritos los que ascendamos", expone.





'Chico' (Lora): "Debemos ser un poco empáticos con la RFAF"

"Se decida lo que se decida, siempre va a salir alguien perjudicado, por lo que el papel de la Federación es muy complicado. Sin embargo, la situación es la que nos hemos encontrado y la clasificación es la que es. Dando la temporada regular por finalizada, lo más justo es un 'play off' entre los que nos encontramos entre los cuatro primeros y jugar los tres partidos", declara 'Chico'.

Juan Carlos Menudo (Camas): "El reglamento de los 'play off' es muy claro"

"El ascenso se lo disputan los cuatro primeros y ahí estamos nosotros a estas alturas de competición". Así de contundente se muestra Menudo, el míster del Camas, sobre quién debe disputar las eliminatorias para ascender a DH. "La temporada regular ya no se va a poder acabar por fechas, por lo que, tras un 75% del curso jugado, los cuatro de arriba deberíamos disputarnos el ascenso en junio-julio", añade.

Ángel Domínguez (Mairena): "Coger solo una vuelta y media me parece injusto"

El entrenador mairenero opta por continuar el curso 2019/20 a partir de agosto hasta octubre, ya que "una temporada regular se compone de dos partes completas, y así se jugarían los 'play off' los equipos que se lo merecen por toda una temporada". "Nosotros hemos estado muchas jornadas en ascenso y todavía quedaría mucho por disputarse. Sin duda, sería la opción más justa", manifiesta Ángel.

Francis García (Bellavista): "Podría subir la Rociera de forma excepcional"

"Cualquier propuesta será un parche. ¿Por qué si no se puede acabar la liga regular entera, que es lo más justo, no se toman medidas excepcionales? Si no se puede asegurar la salud para acabar el curso, tampoco en tres partidos. Por lo que una opción sería dar el ascenso al campeón. En caso de 'play off', creo que se debería valorar la temporada y ampliarlo a más equipos", manifiesta Francis.

José Antonio Lara (Morón): "No nos afecta, siempre hemos estado ahí"

"Lo que sí nos gustaría es volver a jugar. Significaría que el fútbol vuelve porque todo se ha vuelto a controlar y se ha normalizado la situación. Se coja el resultado de la primera vuelta, el de la jornada 26... nosotros siempre hemos estado entre los cuatro primeros. Lo justo sería jugar todo, pero si no se puede, solo pedimos que para los 'play off', tengamos un margen para ponernos a punto tras dos meses parados", dice.