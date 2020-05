La RFAF confirma los 'play off' exprés en Primera Andaluza

Rociera y Lora, de acabar disputándose, afrontarán los 'play off' de ascenso de Primera Andaluza.

Rociera y Lora, de acabar disputándose, afrontarán los 'play off' de ascenso de Primera Andaluza.

El resto de federaciones nacionales de fútbol van anunciando el final de las temporadas y su decisión acerca de cómo quedan los ascensos. En el caso andaluz, la RFAF todavía no ha realizado el anuncio oficial. En un principio, se esperaba para ayer u hoy, aunque la complejidad jurídica del asunto puede llevar a algún retraso. Sin embargo, sí comunicó a los clubes implicados su postura acerca de la 'patata caliente': los 'play off' de ascenso de Primera Andaluza.

Hay que recordar que una vez recibido el OK por parte de la Secretaría de Deporte de la Junta de Andaucía, en la tarde del miércoles se mantuvo una larga reunión por parte de la junta directiva de la RFAF para acordar el desenlace de la 19/20.

Todavía no es oficial, pero siguiendo otros pronunciamientos, como el de la RFEF y federaciones como la valenciana, entre otras, se pone punto final a la temporada, no habrá descensos y ascenderían aquellos equipos que ocupan plaza, caso de Castilleja y Cabecense, aunque ni alixeños ni ugienses aguardaban una comunicación oficial.

Respecto a los 'play off' de Primera Andaluza, los clubes implicados conocieron la hoja de ruta: Rociera, Lora, Camas y Morón. Los cuatro mantuvieron una videoconferencia con Pablo Lozano y José Antonio Pernía, presidente y secretario de la RFAF, respectivamente, entre otros, en la que se le transmitió el deseo de la federación de que se jueguen, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan en la última semana de junio, y que las distintas provincias sigan avanzando de fase, ya que las seis implicadas (Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga, Cádiz y Granada) tienen que jugarlo en la misma fecha.

La Andaluza entiende que para el mes próximo se podrían dar las condiciones, aunque el ritmo aquí lo marca el coronavirus y su evolución. De acabar jugándose, estos se disputarían a partido único, en una sede neutral, sin público, se retransmitiría por RFAF TV y la explotación comercial iría a los clubes.

Respecto a las medidas sanitarias (hay que seguir recordando que España continúa atravesando una grave crisis sanitaria), la RFAF comunicó que se haría cargo de dos controles: antes de la vuelta a los entrenamientos y antes de la celebración de las eliminatorias, así como el coste de la desinfección del campo elegido por los 'play off'.

No obstante, no se abordaron las medidas de los equipos en su vuelta al trabajo. Según el protocolo realizado por el CSD, éste diseñó cuantro fases de entrenamiento al regreso de los clubes tras el confinamiento y en todas ellas recomienda la realización de test, además de otras medidas como la desinfección o presencia de un médico especialista en COVID-19.





La reestructuración "no es viable"



Durante la videoconferencia mantenida con la RFAF, los cuatro equipos sevillanos abordaron la reestructuración de la DH Sénior que impulsó el Jerez Industrial (pasar la categoría a cuatro grupos, dos occidentales y dos orientales), medida que fue presentada esta semana a la federación con el respaldo de treinta clubes, entre ellos, los cuatro hispalenses.

Sin embargo, la respuesta fue clara: "No es viable". Los equipos presentes, incluso, propusieron hacer los grupos por cercanía, no por provincias, aunque la RFAF fue tajante al respecto.