Castilleja: el líder de un éxito con sello juvenil

La plaza de Santiago se ha engalanado con los colores blanquizules. En los balcones de la calle Real ha sonado el nuevo himno. De una forma distinta e inusual pero no menos alegre, Castilleja de la Cuesta ha celebrado el ascenso de su equipo. El 'Casti' ha festejado su noventa aniversario de la mejor manera posible: con un merecísimo ascenso a Tercera que, por si fuera poco, trae consigo el premio de disputar por primera vez en su historia la Copa del Rey.

"Han pasado las fechas y hemos estado con la mente en otros problemas, pero una alegría como esta siempre es muy bienvenida. Ojalá hubiese terminado el campeonato sobre el césped y hubiésemos celebrado el ascenso a pie de campo, con nuestro público, directiva, familiares€ Es la parte negativa, pero, aun así, nos sabe a gloria", comenta Alejandro Ceballos, míster alixeño.

El éxito albiazul se ha fundamentado en la experiencia del técnico y en el talento imberbe de una plantilla jovencísima que ha sorprendido de tal forma que ha dominado por completo el Grupo I de División de Honor. Desde la sexta jornada hasta la vigesimoquinta, cuando se disputó el último partido, el cuadro blanquiazul ha liderado el campeonato. "El principio fue duro porque era consciente de que estaba construyendo un equipo muy joven y con poca experiencia en la categoría. Muchos jugadores venían de competiciones inferiores y de juveniles. Era un reto para mí como técnico porque por primera vez entrenaba un equipo tan joven", asegura Ceballos, que agrega: "Jugadores muy jóvenes que han empezado a saber competir y están preparados para el futuro. Ha sido un reto que hemos conseguido y, por supuesto, estoy más que satisfecho. Todo lo que nos ha enseñado este curso nos beneficiará".

Por la mencionada juventud, el Castilleja no estaba en la terna de favoritos al ascenso, circunstancia que, según cree el entrenador aljarafeño, ha beneficiado a su equipo. "El Cabecense era candidato para todo, al igual que el San Roque de Cádiz. Nosotros no entrábamos en ninguna quiniela. Quizá nos ha favorecido que no fuésemos uno de los favoritos. Eso sí, en el césped, donde hay que demostrarlo, sí hemos evidenciado que éramos favoritos. La mayor virtud es que he formado un equipo de hombres y no de nombres".

En el camino a Tercera, Ceballos cita dos momentos que han marcado la campaña: las duras derrotas en El Viso del Alcor y en Cartaya. "Me sirvieron para valorar la plantilla. En El Viso, el equipo hizo la mejor primera parte del curso, pero, tras el descanso, nos metieron cuatro goles; mientras que el Cartaya nos dio un repaso que nos dolió bastante".

Tras caer estrepitosamente en territorio onubense, el 'Casti' encadenó una racha brillante: doce fechas sin caer y encajando sólo dos dianas para acumular un total de 32 puntos de 36. "Modifiqué el sistema táctico, nombres de jugadores en el once y el dialogo y la implicación nos hicieron cambiar. Creían en lo que estaban haciendo", recuerda el técnico, que, en esa serie, destaca el duelo ante el Cabecense: "Vi competir al equipo contra el equipo más laureado de la categoría. El partido lo afrontamos con experiencia y de forma muy seria. Esa victoria me hizo ver que podíamos tener un final feliz".

Futuro incierto

Muchas dudas y pocas certezas hay en torno a la temporada 20/21 del balompié modesto. "Hay una realidad: en el fútbol amateur tiene que haber una transformación. Se tiene que mojar la Federación para no acabar con nuestro fútbol. El aporte económico de los aficionados y el de la publicidad se van a ver dañados", afirma Ceballos, quien en breve se sentará con la directiva para analizar su futuro: "Valoraremos el proyecto deportivo y veremos si podemos llegar a un acercamiento".