Rubio, técnico del Antoniano: "Ha sido un gran año, a pesar del final"

El inesperado parón futbolístico debido a la pandemia de la COVID-19 ha traído consigo una serie de decisiones que afectan a todos los estamentos del fútbol nacional. La cancelación definitiva de la competición regular en Tercera división da lugar a un 'play off' exprés para determinar los ascensos que, como es de esperar, no agrada a todo el mundo. Y es que hay varios conjuntos, los cuales han realizado un gran campeonato, que ven frustrada la continuidad de su sueño. Es el caso del Antoniano, catalogado como la revelación del curso, que ha visto cómo su espléndido periplo por los campos de Tercera se trunca antes de tiempo. Así lo ha analizado Rubio, su entrenador, en ESTADIO: "Estoy contento con el trabajo del equipo. Incluso comparto la etiqueta de revelación. Para nosotros también lo fue. No se esperaba competir tan de tú a tú con los grandes equipos que hay en el Grupo X. La manita que recibimos en la jornada 1 ante el Xerez Deportivo fue una carta de presentación que tomamos con naturalidad. A partir de ahí, crecimos, y tanto las derrotas como las grandes victorias, las tomamos con mucha madurez. Somos un equipo que siempre compite, y disfrutamos haciéndolo", comenta.

Y es que el Antoniano, sexto con 51 puntos (a solo uno del Utrera, que es el que marca los 'play off'), se ha quedado a nada de meterse en la lucha por el ascenso: "Si no nos hubiera tocado vivir esto, nos hubiéramos metido arriba. Lo hemos estado a lo largo de los meses y unos simples pinchazos, que en una situación normal no lo serían tanto, nos han dejado fuera. Es una pena porque estábamos todos muy metidos, plantilla, afición, etc.". Buena prueba de ello son las victorias en casa del Utrera (0-1), en la ciudad deportiva verdiblanca Luis Del Sol ((1-2), al Sevilla C (2-1), la última racha de 9 choques sin perder... Síntomas de equipo en dinámica y estado para pelear por todo. "Las opciones de pelear y competir se lo han ganado los futbolistas con trabajo y esfuerzo. Alberto, Chamizo, Román, Ranchero... todos han dado un nivel espectacular", quiere recalcar.

Además, los lebrijanos han experimentado otras grandes vivencias, como la eliminatoria de Copa en el Benito Villamarín ante el Betis. "Fue un partido histórico. Todo el mundo hablaba de ello y lo esperaba con ansia. Tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores fue una noche especial. Disfrutamos mucho jugando y esperamos volver a vivir cosas parecidas en el futuro", concluye.