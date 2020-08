Manu García, un héroe sevillano con muchos pretendientes

Al principio de temporada estuvo por delante de un portero que ha acabado teniendo minutos en Primera división (José Antonio Caro), le ficharon en enero a un veterano (el exbético René) para que fuese titular, pero el portero sevillano Manu García se sobrepuso, incluso a una lesión, y acabó siendo uno de los héroes de la salvación de una Ponferradina que seguirá un año más en Segunda división. Su buen final de temporada ha despertado el interés de otros clubes de la categoría y, aunque él quiere cumpolir el año que le queda, no cierra ninguna puerta.

"Estoy muy satisfecho con mi temporada. Ha sido un año raro, en el que empecé jugando, desaparecí de las alineaciones, tuve una lesión, después volví pero no estaba contando mucho y, al final, me llegó la oportunidad y la aproveché", señalaba a Andalucía Centro el meta de Pedrera, al que el "trabajo" y el "sacrificio" le trajeron su recompensa y, con ello, la salvación del equipo berciano: "Al final también ayuda que nos salvamos y que conseguimos el objetivo. La temporada ha sido larga, dura y con un final feliz, que era lo importante, conseguir el objetivo que nos había marcado el club desde el principio. Estoy muy satisfecho de ello y también estoy muy orgulloso de mí mismo porque no me rendí en ningún momento de la temporada".

Todo en una Liga que no olvidará y no sólo porque ha sido su consagración en la categoría sino por lo que se ha vivido, con el parón, el confinamiento y un regreso sin público, algo que todos los equipos y jugadores, de una forma u otra, han notado. "Ha sido todo un poco raro, sobre todo las primeras semanas cuando volvías a entrenar con medidas muy exhaustivas. Poco a poco te ibas haciendo, llegas al primer partido que juegas sin gente, con las medidas que hay... Y tenías que adaptarte rápido porque en cuatro o cinco semanas de competición te lo jugabas todo. Más que físicamente había que estar mentalmente al 200%. Empezamos ganando los tres primeros partidos y nos pusimos a un punto de 'play off', y al final hemos acabado pidiendo la hora", explicaba.

Tras ese bajón a final de junio y comienzos de julio, Bolo tiró de él, le dio confianza y Manu Herrera respondió. Tanto que el propio técnico de la 'Ponfe' reconocía públicamente que habia sido injusto con él y no le había dado la confianza que merecía a lo largo de la temporada. Catorce partidos y dieciocho goles encajados son su balance, pero más que eso la experiencia acumulada en este año complejo.

Una experiencia que, a su vez, le ha servido para llamar la atención de otros clubes, que buscan portero titular para la próxima campaña. Algo que, por ahora, no quiere pensar, aunque... "Una vez que descanse ya analizaré qué he mejorado y qué cosas no puedo controlar. Hay que ponerlo todo en una balanza y tomar una decisión. En la Ponferradina tengo un año más de contrato y el club siempre me ha mostrado mucho apoyo, pero el verano es largo y no sabemos qué puede pasar. Me gustaría cumplir el año que me queda, pero hay que verlo y que no pasen cosas que este año no me han gustado", indicaba el meta sevillano en referencia a la inexplicable suplencia que vivió desde finales de octubre, cuando el equipo estaba rindiendo bien y él no había cometido errores que justificaran esa decisión.

Lo que tiene claro es que, allí o en otro lugar, quiere es seguir sumando minutos. "Mi idea es seguir en Segunda. Cuesta mucho llegar, ya tengo mucha experiencia y he jugado partidos importantes, que son los que te permiten hacerte a una categoría. Mi idea es consagrarme en Segunda, seguir jugando y ser un portero capacitado para jugar a este nivel", concluía Manu García, que tras ese final feliz volvía a su pueblo para descansar con los suyos.