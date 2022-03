1-2: La diferencia de pegada condena al Betis Deportivo ante el Barcelona B

Moha y Raúl perdonaron antes de que Jutglà hiciese el 0-1; el empate generó unas esperanzas que duraron poco, dando paso a una infructuosa reanudación

Definitivamente, el Betis Deportivo no está teniendo ni una pizca de suerte en esta aciaga temporada de debut en la Primera RFEF, que abandonará, muy a su pesar, antes de tiempo. Parece ya cuestión de semanas que el 'farolillo rojo' del Grupo 2 consume matemáticamente su descenso a Segunda RFEF, desde donde, como otros grandes del fútbol regional, tratará, nunca mejor dicho, de reverdecer laureles. El triunfo en la visita al Llagostera no fue, desgraciadamente, preludio de un despertar épico de los heliopolitanos, que cayeron luego no sin cierta polémica ante el Algeciras (2-3) para ver cómo se aplazaba el duelo en Linares por un brote de covid. Este domingo, los de Pablo del Pino recibían al Barça B, que les devolvía la moneda de la primera vuelta.

Y es que el filial verdiblanco ganó en el Mini Estadi a base de seguridad defensiva, fe y pegada, exhibiendo un gran índice de acierto en sus pocas aproximaciones, fórmula que repitieron los culés. Jutglà, resolviendo un gran pase de cabeza de Peque, y Fabio Blanco, de tiro raso, rompiendo el fuera de juego y habilitado por Lucas de Vega, pusieron un injusto 1-2 al descanso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde sólo computó para los locales el tanto de Moha, a medias con el portero Astralaga y el zaguero Comas en sus intentos de despeje. El propio hispano-marroquí, con un lanzamiento al palo, y Raúl García, errando a bocajarro cuando parecía lo más fácil marcar, habían perdonado antes, un pecado de los capitales cuando la urgencia es tal.

En la reanudación, Jutglà tuvo la sentencia, pero también gozaron de aproximaciones de relevancia los propios Raúl y Moha, los más activos en el cuadro anfitrión, que reclamó un penalti de Diounkou sobre Simón que se fue al limbo. Fue de lo poco reseñable de esta fase aburrida en la que el Betis Deportivo dominó ampliamente, asumiendo riesgos tácticos, pero en la que apenas se puso en cuestión un marcador que prácticamente condena a los heliopolitanos.



FICHA TÉCNICA.-

Betis Deportivo: Marc Vidal; Simón, Luis Martínez (Sibo 46'), Callejón, Álvaro Martínez; Bandaogo (Juan Cruz 46'), Tavares (Lara 76'); Fran Delgado (Mizzian 85'), Yassin Fekir, Moha (Baena 70'); y Raúl García.

Barcelona B: Astralaga, Comas, Mika Mármol, Diounkou, Peque (Zacarías Ghailan 67'), Lucas de Vega (Nils Mortimer 76'), Matheus, Aranda (Álvaro Sanz 61'), Jutglà, Fabio Blanco (Balde 61') y Álex Valle.

Árbitro: Alemán Pérez (grancanario). Amarillas a los locales Callejón, Bandaogo, Simón, Tavares y Pablo del Pino (técnico); así como a los visitantes Álvaro Sanz, Matheus, Nils Mortimer.

Goles: 0-1 (16') Jutglà; 1-1 (28') Moha; 1-2 (44') Fabio Blanco.

Incidencias: Unas 500 personas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla para presenciar el encuentro correspondiente a la jornada 29 del Grupo 2 de Primera RFEF.