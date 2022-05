Nàstic 1-0 Sevilla Atlético: El filial nervionense deja los deberes para el final

Un triunfo habría supuesto la permanencia de los franjirrojos, que se la jugarán con un Linares que busca meterse en el 'play off'

Una lástima. El Sevilla Atlético no pudo lograr en Tarragona el triunfo que le habría dado matemáticamente la permanencia, sobrándole la última jornada. Ahora, tras el 1-0 en el Nou Estadi Costa Daurada, los de Alejandro Acejo tendrán que jugársela sobre la bocina con otro andaluz, el Linares, que apurará sus posibilidades de disputar el 'play off' de ascenso, aunque los hispalenses lo harán al abrigo de su público en el Estadio Jesús Navas. Habrá tensión y sufrimiento hasta el mismísimo epílogo, ya que los franjirrojos fueron incapaces de contrarrestar el tempranero tanto de Pol Domingo, que alojó a los siete minutos su zapatazo en la red tras tocar en la madera. Opciones hubo, pero no llegó siguiera el empate.

Ya en la recta final, el míster del primer filial nervionense revolucionó su ataque, aunque las mejores ocasiones habían llegado ya. Isaac Romero, que terminaría expulsado en el alargue, casi sorprende a Manu García con un lanzamiento que desvió un defensor. En la segunda mitad, Nacho Quintana y Zarzana acariciaron el empate, si bien es cierto que el veterano Joan Oriol pudo ampliar distancias para los catalanes, frenado a la postre por el meta Javi Díaz. No hubo tiempo para más. La salvación sigue en el aire.



FICHA TÉCNICA.-

Nàstic: Manu García, Pol Domingo, Trilles (Aythami 86'), Ribelles, Del Campo, Dani Romera (Juan Becerra 86'), Quintanilla, Edgar Hernández (Bonilla 65'), Nil (Pablo Fernández 65'), Robert (Albarrán 92') y Joan Oriol.

Sevilla Atlético: Javi Díaz, Juan María, Juanmi (Pedro Ortiz 58'), Kibamba, Valentino, Lulo, Juanlu, Capi (Adrián Peral 75'), Zarzana (Carlos Álvarez 75'), Isaac y Nacho Quintana (Talaverón 75').

Árbitro: Muñoz Pérez (valenciano). Expulsó por doble amarilla al nervionense Isaac (90'). Amonestó también a los locales Robert, Quintanilla, Albarrán y Joan Oriol, así como a los visitantes Lulo, Juan María, Kibamba y Adrián Peral.

Gol: 1-0 (7') Pol Domingo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la penúltima jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona ante 13.222 espectadores.