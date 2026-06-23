Delantero y central, prioridades del Ceuta en un mercado muy movido

Con la renovación de José Juan Romero y el fichaje de Meléndez cerrados, la dirección deportiva ceutí trabaja en nuevas incorporaciones, aunque los mayores esfuerzos se harán en un '9' y un central de garantías

Todavía no ha terminado el presente curso, algo que ocurrirá el próximo 30 de junio, y la AD Ceuta FC está trabajando a destajo para que no le ocurra lo de la temporada pasada. El equipo que preside Luhay Hamido está planificando su segunda campaña en LaLiga Hypermotion con las ideas claras y mucha anticipación, queriendo cerrar un buen número de incorporaciones cuanto antes.

Son muchos los cambios que se esperan en una plantilla que ha hecho historia en Ceuta, pero que por diversos motivos va a sufrir grandes alteraciones en la 26/27, aunque el principal movimiento ha sido la ampliación de contrato de José Juan Romero, la piedra angular del proyecto ceutí.

Todavía no es oficial, pero el de Gerena, con varias propuestas sobre la mesa, va a terminar extendiendo su contrato hasta 2029. Lo que sí es ya un hecho es el regreso de Alejandro Meléndez, que militó en el conjunto caballa la temporada 2023/24, quien vuelve tras su etapa en el Albacete. También las renovaciones de Pedro López y Guille Vallejo, que volverán a defender la portería ceutí una temporada más.

La dirección deportiva, encabezada por Eduardo Villegas, también está negociando el regreso de Cedric Teguía, que se marchó al Cartagena en 2024 y siete meses después fichó por el Moreirense, de la Primera División portuguesa.

Varios futbolistas ofrecidos al Ceuta y muchos en la agenda del club ceutí

La secretaría técnica y la dirección deportiva de Ceuta, así como el cuerpo técnico, quieren que el grueso del equipo esté confeccionado cuanto antes, sabedores de que el verano pasado tuvieron que esperar hasta el final del mercado para acometer bastantes incorporaciones. En esta ocasión, tras la buena temporada realizada, son muchos los futbolistas que se han ofrecido al conjunto ceutí.

Además, Villegas trabaja con una enorme lista de posibles refuerzos, teniendo en cartera a centenares de jugadores. Entre ellos está Theo Zidane, que esta temporada ha estado en el Córdoba y quien todavía no ha recibido una oferta de renovación del conjunto andaluz.

Para el Ceuta, Zidane es uno más de los muchos futbolistas sobre la mesa, pero no ha habido acercamiento alguno con él ni su entorno. En una situación parecida estaría José Ángel Jurado, centrocampista sevillano de 34 años que no cuenta para el Deportivo de La Coruña en su regreso a Primera división.

Al igual que con el francés, tampoco ha habido negociaciones con el mediocentro andaluz, al que también siguen otros equipos como el Cádiz.

Un delantero y un central, las prioridades

Entre las varias incorporaciones que debe hacer el Ceuta, ESTADIO Deportivo ha podido saber que la prioridad es la de un delantero y un defensa central. Estos refuerzos se antojaban evidentes por la marcha del equipo de futbolistas tan importantes durante la temporada como Marco Fernández, máximo goleador caballa este curso con 14 tantos y que vuelve al RCD Espanyol tras su cesión en la ciudad autónoma.

El primer ariete en reforzar el equipo, porque no vendrá solo uno, podría ser Jordi Escobar, que está previsto que llegue a Ceuta tras desvincularse de la SD Huesca, club que ha bajado a Primera Federación.

También estaría hecho, a falta de oficialidad, la llegada de Alejandro Camacho, extremo del Juventud de Torremolinos, que ha tenido una temporada notable en Primera Federación.

El verano será movido en la ciudad autónoma, que ve partir a Youness Lachhab, Rubén Díez, Aisar Ahmed, Gonzalo Almenara o Marcos Fernández, entre otros. Además de querer dar salida a otros jugadores como Yago Cantero o Cristian Rodríguez. Pero el Ceuta está haciendo los deberes para que el curso que viene sea igual de competitivo que este.