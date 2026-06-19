José Juan Romero es fiel al Ceuta pese a los muchos pretendientes que han llamado a su puerta

El técnico de Gerena no sólo decide seguir en la ciudad autónoma, sino que extiende su contrato con el club caballa dos temporadas más de las que ya tenía firmadas, hasta 2029

Sopla viento de levante en el Estrecho, como es habitual, pero este nunca trajo una noticia tan positiva para Ceuta como la de la ampliación de contrato de José Juan Romero. El de Gerena, que disfruta de unas merecidas vacaciones, ha extendido su vinculación con el cuadro ceutí hasta el 30 de junio de 2029, dos temporadas más de las que ya tenía firmadas.

La ampliación de contrato llega tras lograr una permanencia holgada y sin sobresaltos en el regreso del Ceuta a Segunda División, donde ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato, cerrando LaLiga Hypermotion en undécima posición con 61 puntos.

Una historia bien llevada en JJ Romero y el Ceuta

José Juan Romero llegó al Ceuta en la temporada 2019/20 procedente del Betis Deportivo (2016-2019) y, desde ese momento, lideró el proyecto que ha cambiado la historia del club. De la mano del presidente Luhay Hamido, el técnico sevillano ascendió al equipo de Tercera a Segunda RFEF, marchándose al Eldense en 2021 para subir al cuadro alicantino a Segunda división. Después volvió a Ceuta, con el equipo ya en Primera Federación, y logró una salvación histórica en la tercera categoría del fútbol español. El siguiente curso peleó por subir a LaLiga Hypermotion, cayendo en el play-off de ascenso, y la siguiente temporada fue cuando ganó la Primera RFEF y subió a Segunda. Lo de la reciente campaña es de sobra conocido, asegurando la permanencia bastante antes de lo esperado, haciendo un fortín del Alfonso Murube y siendo uno de los equipos más vistosos de la categoría.

El de Gerena es un ídolo en la ciudad autónoma, siendo piedra angular del proyecto. Este verano, antes de que comience el mercado de fichajes, Luhay ha renovado a Eduardo Villegas, su director deportivo, y ahora a José Juan, cimentando en ellos a la AD Ceuta FC.

Ofertas y pretendientes no le han faltado a José Juan

En agosto de 2025, el Ceuta renovó a José Juan hasta junio de 2027. Un año antes, el sevillano ya había estado cerca de firmar por un banquillo histórico como el del Real Oviedo, aunque aquello acabó en nada.

Durante la temporada que acaba de terminar, Romero también fue tanteado por algún grande como el Cádiz, aunque lo más sorprendente llegó cuando Sergio Ramos lideraba un proyecto para comprar el Sevilla. En ese momento, René Ramos tanteó a JJ como una opción si los Ramos acababan accediendo a la propiedad del conjunto nervionense. Pese a esas conversaciones, por todos es sabido el amor de José Juan por el Real Betis, algo que no ha escondido nunca.

Tal y como contó tras su renovación Eduardo Villegas a ESTADIO Deportivo, "Hay una cláusula en consecuencia al entrenador que tenemos. Una cláusula importante dada la importancia de un entrenador de este calibre".

El de Gerena ha tenido varias ofertas atractivas sobre la mesa, más otras muchas conversaciones que no llegaron a buen puerto, pero el Ceuta no estaba dispuesto a facilitar su salida ni él quería salir mal del club ceutí. "Hay que ser agradecido. En este trayecto también ha habido momentos malos y ellos siempre estuvieron ahí. Salir mal de Ceuta, jamás; prefiero dormir con la conciencia tranquila".

Todo el mundo sabe que el sueño de José Juan es poder entrenar al Real Betis Balompié, el club de sus amores, pero mientras tanto, el Ceuta ha sido capaz de llenar una parte importante de su corazón, ya que el cariño que recibe en la ciudad autónoma será complicado que lo encuentre en otro lugar.