El éxito prematuro que descoloca al Ceuta

El equipo caballa que entrena José Juan Romero ha logrado 50 puntos a falta de seis jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, lo que le asegura la salvación virtual más pronto de lo que la mayoría esperaba

La LaLiga Hypermotion es probablemente la competición liguera más exigente de Europa en lo que a fútbol se refiere. Año tras año se comprueba cómo la Segunda división española es una de las competiciones más igualadas del planeta, tanto por la zona alta como por la zona baja de la tabla. Además, sus 42 jornadas la convierten en uno de los torneos más largos y exigentes del viejo continente, en el que cualquier despiste se paga muy caro y la presión es muy alta. Pese a todo esto, hay un equipo que ha decidido ir a contracorriente esta temporada, sin importarle ser un recién ascendido y llevar prácticamente medio siglo sin pisar la categoría de plata del fútbol español.

El Ceuta ha decidido jugar a otra cosa este curso y 'terminar' su temporada antes de tiempo. A falta de seis jornadas para el final, el cuadro que entrena José Juan Romero tiene 50 puntos en su casillero, una puntuación que le otorga la salvación virtual mucho antes de lo esperado, un objetivo que hace unos meses parecía que sería una batalla diaria y que ahora ha llevado al club y a la afición caballa a estar descolocados.

En Ceuta no deben perder el foco y ser realistas

Lo que ha conseguido el Ceuta no es cualquier cosa. En la ciudad autónoma deben sentarse y pensar fríamente lo que han logrado. Porque no viene bien autoengañarse. Este Ceuta no estaba diseñado para vivir tranquilo. Tras una composición de la plantilla donde se ficharon muchos jugadores en las últimas horas de mercado, incluido el que ha sido el delantero referencia del equipo, y empezar el campeonato con tres duras derrotas, pocos podían imaginar que la salvación, que era el gran desafío, iba a conseguirse con tanta antelación y de manera tan holgada.

El último empate ante el Sanse en el Alfonso Murube y la igualada lograda en Zaragoza dejan un regusto extraño como consecuencia de esta espectacular temporada y de la idiosincrasia de Ceuta, la cual no escapa al fútbol. Este equipo ha crecido tanto que, incluso cuando cumple, parece que se queda corto. Haber perdido tan solo uno de los últimos cinco partidos, con tres empates y una victoria, no puede molestar nunca, pero sí que molesta la sensación de que el listón ha subido y que quieren ponerlo en otro sitio. Los de José Juan Romero han ganado once partidos como local, construyendo una fortaleza en el Murube, algo que en una liga como esta no puede hacerlo todo el mundo.

Esta temporada debe ser la base del crecimiento

El equipo que preside Luhay Hamido y entrena José Juan Romero ha ganado tanto que ha cambiado, quizás sin quererlo, su propia exigencia, pero la realidad es otra. Este equipo ha hecho los deberes cuando la mayoría aún está estudiando para el examen final, aunque eso no significa que no tenga que seguir estudiando.

Quedan seis jornadas para disfrutar. Seis jornadas en las que se puede mirar arriba sin la obligación de hacerlo, sin ansiedad y, lo más importante, sin ningún tipo de urgencia. El conjunto ceutí juega lo que resta de campeonato con la ventaja de haber cumplido cuando nadie lo esperaba, y eso, en una liga que siempre aprieta, es un lujo, algo que pocos pueden sentir pero que el Ceuta se ha ganado en el campo, a veces encontrándose más piedras en el camino que la mayoría.

En una LaLiga Hypermotion que casi nunca da tregua, haber llegado a este punto con todo resuelto no es normal. Es, simplemente, extraordinario, sobre todo puesto en el contexto de la AD Ceuta FC. Ahora, donde hay que mirar es al futuro, pensando en lo que se podría haber hecho mejor para la temporada que viene intentar hacerlo de manera parecida a como lo han hecho esta.